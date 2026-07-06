TMRW Vault® Memperoleh Sertifikasi CE Berdasarkan Regulasi Perangkat Medis Eropa (MDR)

WILMINGTON, Del., 7 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Reprotech hari ini mengumumkan bahwa TMRW Vault® telah memperoleh tanda CE sebagai perangkat medis Kelas IIa berdasarkan Regulasi (UE) 2017/745, yang mendukung komersialisasi di Uni Eropa dan pasar internasional lainnya yang mengakui tanda CE.

The TMRW Vault and Workstation

Pencapaian ini menandai tonggak penting bagi perusahaan induk, Reprotech, maupun industri kesuburan, karena TMRW Vault menggabungkan rantai pengawasan digital, pemantauan canggih, dan penyimpanan kriogenik yang dapat disesuaikan untuk membantu klinik kesuburan mengurangi risiko, memperkuat penelusuran spesimen, serta mendukung pertumbuhan.

TMRW Vault Freezer adalah lemari pendingin kriogenik yang dirancang untuk menyediakan penyimpanan dalam bentuk nitrogen cair untuk menyimpan oosit, embrio, dan sperma, serta untuk memudahkan identifikasi dan penelusuran spesimen. Workstation TMRW Vault memungkinkan pengguna untuk memindahkan sampel ke dalam dan keluar dari Lemari Pembeku TMRW Vault serta menyelesaikan pesanan melalui antarmuka perangkat lunak.

Seiring dengan semakin banyaknya jaringan reproduksi beku yang dikelola oleh klinik kesuburan, kebutuhan akan solusi penyimpanan yang lebih aman, lebih dapat diskalakan, dan lebih mudah dilacak pun menjadi semakin penting. Secara historis, selama ini klinik-klinik mengandalkan sistem penyimpanan yang sebagian besar dilakukan secara manual, yang menyebabkan inefisiensi operasional dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan manusia.

TMRW Vault dirancang untuk memodernisasi proses ini dengan menggabungkan infrastruktur penyimpanan kriogenik canggih di lokasi dengan platform perangkat lunak ivfOS milik TMRW, sehingga menciptakan solusi terintegrasi yang memungkinkan identifikasi spesimen secara digital, pemantauan berkelanjutan, pengelolaan inventaris secara real-time, serta rantai penguasaan digital yang aman dan memperkuat keterlacakan spesimen.

TMRW Vault menyediakan solusi manajemen spesimen digital yang komprehensif di lokasi bagi klinik kesuburan, yang mencakup:

Pengelolaan spesimen digital melalui CryoBeacons yang dilengkapi RFID dan perangkat lunak ivfOS® yang memverifikasi identitas dan lokasi spesimen secara digital.

melalui CryoBeacons yang dilengkapi RFID dan perangkat lunak ivfOS® yang memverifikasi identitas dan lokasi spesimen secara digital. Akses manual ke tangki berteknologi canggih di Vault, yang memungkinkan para ahli embriologi untuk menyimpan dan mengambil spesimen secara efisien sambil tetap menjaga jejak digital yang lengkap.

ke tangki berteknologi canggih di Vault, yang memungkinkan para ahli embriologi untuk menyimpan dan mengambil spesimen secara efisien sambil tetap menjaga jejak digital yang lengkap. Pemantauan tingkat lanjut melalui TMRW Overwatch®, yang melakukan ribuan pemeriksaan sistem setiap hari dengan dukungan pengawasan dari para ahli.

melalui TMRW Overwatch®, yang melakukan ribuan pemeriksaan sistem setiap hari dengan dukungan pengawasan dari para ahli. Kapasitas penyimpanan yang dapat disesuaikan , di mana satu tangki Vault mampu menampung sebanyak sepuluh dewar konvensional dengan luas lahan yang hanya sekitar sepertiga dari luas yang dibutuhkan.

, di mana satu tangki Vault mampu menampung sebanyak sepuluh dewar konvensional dengan luas lahan yang hanya sekitar sepertiga dari luas yang dibutuhkan. Integrasi yang mulus dengan ekosistem TMRW yang lebih luas serta layanan penyimpanan kriogenik di luar lokasi.

dengan ekosistem TMRW yang lebih luas serta layanan penyimpanan kriogenik di luar lokasi. Proses pemasangan yang mudah, sehingga klinik dapat menerapkan sistem ini dengan cepat dan tanpa banyak gangguan.

Pengumuman ini menyusul penggabungan usaha antara Reprotech dan TMRW Life Sciences pada April 2026, yang menggabungkan keahlian selama puluhan tahun di bidang penyimpanan kriogenik dan jaringan biorepositori nasional di AS, dengan teknologi manajemen spesimen digital generasi terbaru. Seiring dengan akuisisi IMT Matcher oleh Reprotech pada Juni 2025, organisasi gabungan ini kini menawarkan kepada klinik kesuburan salah satu ekosistem terlengkap yang mencakup pengawasan spesimen, penelusuran digital, penyimpanan kriogenik di lokasi dan di luar lokasi, pengelolaan persetujuan, serta administrasi penyimpanan dan penagihan.

Tentang Reprotech

Reprotech adalah penyedia terkemuka produk dan layanan untuk perlindungan, pengelolaan, serta penyimpanan jangka panjang spesimen reproduksi. Portofolio terpadu Reprotech mencakup tujuh biorepositori yang dirancang khusus, teknologi manajemen penyimpanan kriogenik mutakhir, serta solusi rantai pengawasan digital berskala global. Melalui jajaran perusahaannya, yaitu TMRW, Matcher, dan Cryologix, Reprotech menjalin kemitraan dengan pusat-pusat kesuburan untuk membantu mengurangi risiko, meningkatkan keterlacakan, memperlancar alur kerja, dan melindungi spesimen selama proses pengirimannya. Dibangun atas dasar pengalaman puluhan tahun dan didorong oleh inovasi berkelanjutan, standar kepatuhan yang ketat serta keunggulan operasional Reprotech menjadi tolok ukur dalam melindungi spesimen mulai dari klinik hingga penyimpanan kriogenik dan sebaliknya, sehingga memastikan pelanggan memiliki pilihan yang aman untuk melestarikan hal yang paling berharga, baik saat ini maupun di masa depan.

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Kontak Media

Sarah Roberts

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SOURCE Reprotech, LLC