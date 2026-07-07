TMRW Vault® Đạt Chứng Nhận CE Theo Quy Định về Thiết Bị Y Tế Châu Âu (MDR)

WILMINGTON, Del., ngày 7 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Reprotech thông báo TMRW Vault® đã đạt được chứng nhận CE về thiết bị y tế Loại IIa theo Quy Định (EU) 2017/745. Chứng nhận này sẽ hỗ trợ việc thương mại hóa sản phẩm tại Liên Minh Châu Âu và các thị trường quốc tế khác công nhận chứng nhận CE.

The TMRW Vault and Workstation

Thành tựu này đánh dấu một cột mốc quan trọng của cả công ty mẹ Reprotech lẫn toàn ngành hỗ trợ sinh sản. Nhờ kết hợp chuỗi giám sát kỹ thuật số, hệ thống kiểm soát tiên tiến và khả năng lưu trữ đông lạnh linh hoạt, TMRW Vault giúp các phòng khám hỗ trợ sinh sản giảm thiểu rủi ro, tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc mẫu vật, từ đó tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Tủ Đông TMRW Vault là thiết bị đông sâu sử dụng nitơ lỏng để bảo quản trứng, phôi và tinh trùng, đồng thời hỗ trợ việc định danh và truy xuất nguồn gốc mẫu vật. Trạm Làm Việc TMRW Vault cho phép người dùng chuyển mẫu vào hoặc ra khỏi Tủ Đông TMRW Vault và hoàn tất các y lệnh thông qua Giao Diện Phần Mềm.

Lượng mô sinh sản đông lạnh tăng nhanh đang đặt ra thách thức lớn cho các phòng khám hỗ trợ sinh sản. Chính vì vậy, nhu cầu tìm kiếm những giải pháp lưu trữ an toàn hơn, dễ mở rộng hơn và có khả năng truy xuất nguồn gốc tốt hơn ngày càng trở nên cấp thiết. Trước đây, các phòng khám chủ yếu dựa vào hệ thống lưu trữ thủ công, dẫn đến hiệu suất vận hành thấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai sót do con người.

TMRW Vault được thiết kế nhằm hiện đại hóa quy trình này bằng cách kết hợp cơ sở hạ tầng lưu trữ đông lạnh tiên tiến tại chỗ với nền tảng phần mềm ivfOS độc quyền của TMRW. Sự kết hợp này tạo ra một giải pháp tích hợp toàn diện, hỗ trợ định danh mẫu vật kỹ thuật số, giám sát liên tục, quản lý hàng tồn kho theo thời gian thực và thiết lập chuỗi giám sát kỹ thuật số bảo mật để tối ưu hóa khả năng truy xuất nguồn gốc mẫu vật.

TMRW Vault cung cấp cho các phòng khám hỗ trợ sinh sản một giải pháp quản lý mẫu vật kỹ thuật số toàn diện tại chỗ với các lợi thế sau:

Khả năng quản lý mẫu vật kỹ thuật số thông qua các thiết bị định vị CryoBeacons tích hợp công nghệ RFID và phần mềm ivfOS®, giúp xác thực kỹ thuật số danh tính cũng như vị trí của mẫu vật.

thông qua các thiết bị định vị CryoBeacons tích hợp công nghệ RFID và phần mềm ivfOS®, giúp xác thực kỹ thuật số danh tính cũng như vị trí của mẫu vật. Cơ chế tiếp cận thủ công với bình chứa được trang bị công nghệ của Vault, cho phép các chuyên viên phôi học nhập/xuất mẫu vật một cách hiệu quả mà vẫn duy trì đầy đủ khả năng truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số.

với bình chứa được trang bị công nghệ của Vault, cho phép các chuyên viên phôi học nhập/xuất mẫu vật một cách hiệu quả mà vẫn duy trì đầy đủ khả năng truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số. Hệ thống giám sát tiên tiến thông qua TMRW Overwatch®, thực hiện hàng ngàn lượt kiểm tra hệ thống mỗi ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia.

thông qua TMRW Overwatch®, thực hiện hàng ngàn lượt kiểm tra hệ thống mỗi ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia. Khả năng lưu trữ có thể mở rộng , 1 bình Vault đơn lẻ có sức chứa tương đương 10 bình dewar truyền thống nhưng chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích không gian.

, 1 bình Vault đơn lẻ có sức chứa tương đương 10 bình dewar truyền thống nhưng chỉ chiếm khoảng 1/3 diện tích không gian. Khả năng tích hợp liền mạch với hệ sinh thái TMRW mở rộng và các dịch vụ lưu trữ đông lạnh bên ngoài phòng khám.

với hệ sinh thái TMRW mở rộng và các dịch vụ lưu trữ đông lạnh bên ngoài phòng khám. Quy trình lắp đặt đơn giản, cho phép các phòng khám đi vào vận hành ngay với mức độ gián đoạn hoạt động tối thiểu.

Thông báo này được đưa ra sau thương vụ sáp nhập giữa Reprotech và TMRW Life Sciences vào tháng 4 năm 2026. Sự kiện này kết hợp kinh nghiệm chuyên môn hàng thập kỷ trong lĩnh vực lưu trữ đông lạnh mẫu vật cùng mạng lưới kho lưu trữ sinh học quốc gia Hoa Kỳ của Reprotech với các công nghệ quản lý mẫu vật kỹ thuật số thế hệ mới của TMRW. Trước đó, vào tháng 6 năm 2025, Reprotech đã hoàn tất thương vụ mua lại IMT Matcher. Tổ chức hợp nhất này hiện cung cấp cho các phòng khám hỗ trợ sinh sản một trong những hệ sinh thái toàn diện nhất, bao quát toàn bộ các khâu: giám sát mẫu vật, truy xuất nguồn gốc kỹ thuật số, lưu trữ đông lạnh tại chỗ và bên ngoài, quản lý văn bản chấp thuận, quản lý lưu trữ cũng như quy trình lập hóa đơn.

Giới thiệu về Reprotech

Reprotech là đơn vị cung cấp sản phẩm và dịch vụ hàng đầu trong việc bảo vệ, quản lý và lưu trữ dài hạn các mẫu vật sinh sản. Danh mục sản phẩm và dịch vụ kết hợp của Reprotech bao gồm 7 ngân hàng lưu trữ sinh học chuyên dụng, các công nghệ quản lý lưu trữ đông lạnh tiên tiến và các giải pháp chuỗi giám sát kỹ thuật số trên toàn cầu. Thông qua các công ty con bao gồm TMRW, Matcher và Cryologix, Reprotech hợp tác với các trung tâm hỗ trợ sinh sản nhằm giúp giảm thiểu rủi ro, cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc mẫu vật, tối ưu hóa quy trình làm việc và bảo vệ an toàn cho các mẫu vật trong suốt hành trình lưu trữ. Được xây dựng dựa trên kinh nghiệm chuyên môn hàng thập kỷ và thúc đẩy bởi tinh thần đổi mới liên tục, các tiêu chuẩn tuân thủ nghiêm ngặt cùng năng lực vận hành xuất sắc của Reprotech đã thiết lập một chuẩn mực mới trong việc bảo vệ mẫu vật từ phòng khám đến kho lưu trữ đông lạnh và ngược lại. Điều này đảm bảo khách hàng luôn có những lựa chọn an toàn để bảo tồn những gì quý giá nhất, hôm nay và cả tương lai.

www.reprotech.com

Liên Hệ Truyền Thông

Sarah Roberts

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SOURCE Reprotech, LLC