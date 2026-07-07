TMRW Vault® recibe la marca CE conforme al Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (MDR)

WILMINGTON, Delaware, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Reprotech anunció hoy que TMRW Vault® recibió el marcado CE como dispositivo médico de Clase IIa conforme al Reglamento (UE) 2017/745, lo que respalda la comercialización en la Unión Europea y en otros mercados internacionales que reconocen el marcado CE.

La TMRW Vault y la Workstation

Este logro representa un hito importante tanto para la empresa matriz, Reprotech, como para el sector de la fertilidad, ya que TMRW Vault combina la cadena de custodia digital, el monitoreo avanzado y el crioalmacenamiento escalable para ayudar a las clínicas de fertilidad a reducir el riesgo, fortalecer la trazabilidad de las muestras y apoyar el crecimiento.

El TMRW Vault Freezer es un congelador criogénico diseñado para proporcionar almacenamiento en nitrógeno líquido para ovocitos, embriones y espermatozoides, y para facilitar la identificación y la trazabilidad de las muestras. La TMRW Vault Workstation permite a los usuarios transferir muestras dentro y fuera del TMRW Vault Freezer y completar pedidos mediante la interfaz de software.

A medida que las clínicas de fertilidad gestionan volúmenes cada vez más grandes de tejidos reproductivos congelados, la necesidad de contar con soluciones de almacenamiento más seguras, más escalables y con mayor trazabilidad se ha vuelto cada vez más importante. Históricamente, las clínicas han dependido de sistemas de almacenamiento en gran parte manuales que generan ineficiencias operativas y aumentan el riesgo de error humano.

TMRW Vault se diseñó para modernizar este proceso mediante la combinación de una infraestructura avanzada de crioalmacenamiento en el lugar con la plataforma de software ivfOS, patentada de TMRW, lo que crea una solución integrada que permite la identificación digital de muestras, el monitoreo continuo, la gestión de inventario en tiempo real y la cadena de custodia digital segura que fortalece la trazabilidad de las muestras.

TMRW Vault proporciona a las clínicas de fertilidad una solución integral de gestión digital de muestras en el lugar que incluye:

Gestión digital de muestras mediante CryoBeacons con tecnología RFID y el software ivfOS®, que verifica de forma digital la identidad y la ubicación de las muestras.

mediante CryoBeacons con tecnología RFID y el software ivfOS®, que verifica de forma digital la identidad y la ubicación de las muestras. Acceso manual al tanque tecnológico de Vault, lo que permite a los embriólogos almacenar y recuperar muestras de manera eficaz, a la vez que se mantiene una trazabilidad digital completa.

al tanque tecnológico de Vault, lo que permite a los embriólogos almacenar y recuperar muestras de manera eficaz, a la vez que se mantiene una trazabilidad digital completa. Monitoreo avanzado mediante TMRW Overwatch®, que realiza miles de verificaciones diarias del sistema con el respaldo de la supervisión de expertos.

mediante TMRW Overwatch®, que realiza miles de verificaciones diarias del sistema con el respaldo de la supervisión de expertos. Capacidad de almacenamiento escalable , con un solo tanque de Vault que puede contener hasta diez contenedores criogénicos tradicionales en aproximadamente un tercio del espacio que ocupan.

, con un solo tanque de Vault que puede contener hasta diez contenedores criogénicos tradicionales en aproximadamente un tercio del espacio que ocupan. Integración perfecta con el ecosistema más amplio de TMRW y los servicios de crioalmacenamiento externos.

con el ecosistema más amplio de TMRW y los servicios de crioalmacenamiento externos. Instalación sencilla, lo que permite a las clínicas implementar el sistema con rapidez y con una interrupción mínima.

El anuncio se produce luego de la fusión de las empresas, ocurrida en abril de 2026, entre Reprotech y TMRW Life Sciences, que reúne décadas de experiencia en crioalmacenamiento y una red nacional de biorepositorios de EE. UU. con tecnologías digitales de última generación para la gestión de muestras. Junto con la adquisición de IMT Matcher por parte de Reprotech en junio de 2025, la organización resultante de la fusión ahora ofrece a las clínicas de fertilidad uno de los ecosistemas más completos, que abarca el control de muestras, la trazabilidad digital, el crioalmacenamiento en el lugar y fuera del lugar, la gestión del consentimiento, y la administración y facturación del almacenamiento.

Acerca de Reprotech

Reprotech es el proveedor líder de productos y servicios para la protección, la gestión y el almacenamiento a largo plazo de muestras reproductivas. La cartera combinada de Reprotech incluye siete biorrepositorios diseñados específicamente para este fin, tecnologías avanzadas de gestión de crioalmacenamiento y soluciones mundiales de cadena de custodia digital. Mediante su familia de empresas TMRW, Matcher y Cryologix, Reprotech se asocia con centros de fertilidad para ayudar a reducir el riesgo, mejorar la trazabilidad, optimizar los flujos de trabajo y proteger las muestras durante todo su recorrido. Con décadas de experiencia e impulsados por la innovación continua, los rigurosos estándares de cumplimiento y la excelencia operativa de Reprotech establecen el punto de referencia en la protección de muestras, desde la clínica hasta el crioalmacenamiento y viceversa, lo que garantiza que los clientes cuenten con opciones seguras para preservar lo que más importa, tanto hoy como en el futuro.

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FUENTE Reprotech, LLC