نظام TMRW Vault® يحصل على علامة CE بموجب لائحة الأجهزة الطبية الأوروبية (MDR)

ويلمنغتون، ديلاوير، 7 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Reprotech اليوم عن حصول نظام TMRW Vault® على علامة CE كجهاز طبي من الفئة الثانية (أ) بموجب اللائحة (EU) 2017/745، مما يدعم تسويقه في الاتحاد الأوروبي والأسواق الدولية الأخرى التي تعترف بعلامة CE.

يمثل هذا الإنجاز علامة فارقة رئيسية لكل من الشركة الأم ، Reprotech، وقطاع الخصوبة، حيث يجمع TMRW Vault بين سلسلة الاحتفاظ الرقمية، والمراقبة المتقدمة، والتخزين بالتبريد القابل للتوسع لمساعدة عيادات الخصوبة على تقليل المخاطر، وتعزيز تتبع العينات، ودعم النمو.

The TMRW Vault and Workstation

تعد ثلاجة TMRW Vault ثلاجة تبريد مخصصة لتوفير تخزين بالنيتروجين السائل للبويضات والأجنة والحيوانات المنوية، ولتسهيل تحديد العينات وتتبعها، كما تتيح محطة عمل TMRW Vault للمستخدمين نقل العينات من وإلى ثلاجة TMRW Vault وإتمام الطلبات من خلال واجهة البرنامج.

نظرًا لأن عيادات الخصوبة تدير أحجامًا متزايدة بسرعة من الأنسجة التناسلية المجمدة، أصبحت الحاجة إلى حلول تخزين أكثر أمانًا وأكثر قابلية للتوسع وأكثر قابلية للتتبع أكثر أهمية. في السابق، اعتمدت العيادات إلى حد كبير على أنظمة التخزين اليدوية، مما يخلق أوجه قصور تشغيلية ويزيد من احتمالية الخطأ البشري.

صُمم نظام TMRW Vault لتحديث هذه العملية من خلال الجمع بين بنية تحتية متقدمة للتخزين بالتبريد في الموقع ومنصة برمجيات ivfOS الخاصة بـ TMRW، مما يخلق حلاً متكاملاً يتيح تحديد العينات رقمياً، والمراقبة المستمرة، وإدارة المخزون في الوقت الفعلي، وسلسلة الاحتفاظ الرقمية الآمنة التي تعزز قابلية تتبع العينات.

يوفر TMRW Vault عيادات الخصوبة حلًا شاملًا لإدارة العينات الرقمية في الموقع يتضمن:

إدارة العينات رقميًا من خلال برنامج CryoBeacons و ivfOS ® بتقنية RFID التي تتحقق رقميًا من هوية العينة وموقعها.

الوصول اليدوي إلى خزان Vault المدعوم تقنيًا، مما يسمح لعلماء الأجنة بتخزين واسترجاع العينات بكفاءة مع الحفاظ على تتبع رقمي كامل.

المراقبة المتقدمة من خلال TMRW Overwatch® ، التي تجري آلاف الفحوصات اليومية للنظام بدعم من إشراف الخبراء.

سعة تخزين قابلة للتوسع ، حيث يمكن لخزان Vault واحد استيعاب ما يصل إلى عشرة أوعية تبريد تقليدية في حوالي ثلث المساحة.

التكامل السلس مع منظومة TMRW الأوسع وخدمات التخزين بالتبريد خارج الموقع.

التثبيت البيط ، مما يتيح للمستشفيات نشر النظام بسرعة مع الحد الأدنى من التعطيل.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب الاندماج التجاري في أبريل 2026 بين Reprotech وTMRW Life Sciences، والذي جمع عقودًا من الخبرة في التخزين بالتبريد وشبكة مستودعات حيوية وطنية أمريكية مع تقنيات الجيل التالي لإدارة العينات الرقمية. جنبا إلى جنب مع استحواذ Reprotech على IMT Matcher في يونيو 2025، تقدم المنظمة المشتركة الآن لعيادات الخصوبة واحدة من أكثر الأنظمة الإيكولوجية شمولاً التي تغطي مراقبة العينات، والتتبع الرقمي لها، وتخزينها بالتبريد داخل وخارج الموقع، وإدارة الموافقات والتخزين والفوترة.

نبذة عن Reprotech

تعتبر Reprotech المزود الرائد للمنتجات والخدمات الخاصة بحماية العينات الإنجابية وإدارتها وتخزينها على المدى الطويل. تشمل محفظة Reprotech المدمجة سبعة مستودعات حيوية مصممة لهذا الغرض، وتقنيات متقدمة لإدارة التخزين بالتبريد، وحلول سلسلة الاحتفاظ الرقمية العالمية. من خلال عائلة شركاتها TMRW وMatcher وCryologix، تتعاون Reprotech مع مراكز الخصوبة للمساعدة في تقليل المخاطر، وتحسين التتبع، وتبسيط سير العمل، وحماية العينات طوال رحلتها. وبناءً على عقود من الخبرة ومدفوعة بالابتكار المستمر، تضع معايير الامتثال الصارمة والتميز التشغيلي لشركة Reprotech المعيار لحماية العينات من العيادة إلى التخزين بالتبريد والعودة، مما يضمن للعملاء خيارات آمنة للحفاظ على ما هو أكثر أهمية، اليوم وفي المستقبل.

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للتواصل

سارة روبرتس

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