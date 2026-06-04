Tribesigns x TikTok estreia em outdoor na Times Square para a Super Wish Season 2026

NEW YORK, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Tribesigns, fabricante e varejista de móveis aclamada mundialmente, firmou parceria com o TikTok, uma das principais plataformas de mídia social do mundo, fazendo sua estreia em um outdoor na Times Square como parte da campanha "Super Wish Season 2026" da ByteDance.

Campanha Super Wish Season do TikTok Tribesigns x TikTok estreiam em outdoor na Times Square

Com o tema "Super Wish Season 2026", a campanha publicitária da Tribesigns nos outdoors da Times Square decorreu de 25 a 31 de maio de 2026. A exposição destacou a mesa de console de madeira de 63 polegadas, o produto mais vendido da marca, que já ultrapassou as 100.000 unidades vendidas e foi projetada para complementar entradas, salas de estar e outros espaços de convivência em toda a casa.

Comece suas viagens de verão e participe da emoção da Super Wish Season 2026. Pessoas de todo o mundo estão convidadas a compartilhar suas histórias de viagem e seus sinceros desejos no TikTok, criando suas próprias lembranças inesquecíveis do verão.

A exibição ao vivo no outdoor da Times Square causou uma impressão ousada. Localizada no coração da Times Square da cidade de Nova York, a campanha atraiu a atenção de milhares de visitantes e transeuntes, convidando-os a descobrir a Tribesigns e experimentar a abordagem de design da marca para a vida moderna.

"É uma honra incrível fazer parceria com o TikTok na campanha Super Wish Season 2026", afirmou Peter Wang, CEO da Tribesigns. "Nossa estreia no outdoor da Times Square é uma conquista empolgante para a marca. Oferece uma plataforma poderosa para ampliar nossa visibilidade e mostrar como nossos móveis para casa e escritório, com design exclusivo, melhoram o dia a dia."

A Tribesigns fornece móveis para todos os cômodos da casa e do escritório, incluindo salas de estar, escritórios domésticos, entradas, áreas para refeições e quartos. Por mais de 15 anos, a Tribesigns entregou uma ampla seleção de móveis internos e externos para mais de 30 milhões de residências nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália.

Sobre a Tribesigns

A Tribesigns é uma empresa global de design e fabricação de móveis. Guiada pelo seu slogan "Designed for Life", a marca inspira-se na diversidade dos estilos de vida modernos e no compromisso de criar móveis que aproximem as pessoas do conforto e da beleza do dia a dia.

A Tribesigns é amplamente reconhecida por seus designs de móveis diferenciados e refinados. Muitas de suas coleções mais recentes apresentam designs originais que combinam habilidade artesanal, personalidade e estilo atemporal.

Para mais informações sobre a Tribesigns, acesse Tribesigns.com, explore Tribesigns B2B, Amazon ou siga a marca no Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992987/1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2992988/2.jpg

FONTE Tribesigns