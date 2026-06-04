Tribesigns x TikTok estreia em outdoor na Times Square para a Super Wish Season 2026
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04 jun, 2026, 13:15 GMT
NEW YORK, 4 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Tribesigns, fabricante e varejista de móveis aclamada mundialmente, firmou parceria com o TikTok, uma das principais plataformas de mídia social do mundo, fazendo sua estreia em um outdoor na Times Square como parte da campanha "Super Wish Season 2026" da ByteDance.
Com o tema "Super Wish Season 2026", a campanha publicitária da Tribesigns nos outdoors da Times Square decorreu de 25 a 31 de maio de 2026. A exposição destacou a mesa de console de madeira de 63 polegadas, o produto mais vendido da marca, que já ultrapassou as 100.000 unidades vendidas e foi projetada para complementar entradas, salas de estar e outros espaços de convivência em toda a casa.
Comece suas viagens de verão e participe da emoção da Super Wish Season 2026. Pessoas de todo o mundo estão convidadas a compartilhar suas histórias de viagem e seus sinceros desejos no TikTok, criando suas próprias lembranças inesquecíveis do verão.
A exibição ao vivo no outdoor da Times Square causou uma impressão ousada. Localizada no coração da Times Square da cidade de Nova York, a campanha atraiu a atenção de milhares de visitantes e transeuntes, convidando-os a descobrir a Tribesigns e experimentar a abordagem de design da marca para a vida moderna.
"É uma honra incrível fazer parceria com o TikTok na campanha Super Wish Season 2026", afirmou Peter Wang, CEO da Tribesigns. "Nossa estreia no outdoor da Times Square é uma conquista empolgante para a marca. Oferece uma plataforma poderosa para ampliar nossa visibilidade e mostrar como nossos móveis para casa e escritório, com design exclusivo, melhoram o dia a dia."
A Tribesigns fornece móveis para todos os cômodos da casa e do escritório, incluindo salas de estar, escritórios domésticos, entradas, áreas para refeições e quartos. Por mais de 15 anos, a Tribesigns entregou uma ampla seleção de móveis internos e externos para mais de 30 milhões de residências nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália.
Sobre a Tribesigns
A Tribesigns é uma empresa global de design e fabricação de móveis. Guiada pelo seu slogan "Designed for Life", a marca inspira-se na diversidade dos estilos de vida modernos e no compromisso de criar móveis que aproximem as pessoas do conforto e da beleza do dia a dia.
A Tribesigns é amplamente reconhecida por seus designs de móveis diferenciados e refinados. Muitas de suas coleções mais recentes apresentam designs originais que combinam habilidade artesanal, personalidade e estilo atemporal.
Para mais informações sobre a Tribesigns, acesse Tribesigns.com, explore Tribesigns B2B, Amazon ou siga a marca no Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest e TikTok.
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FONTE Tribesigns
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