Tribesigns, 틱톡과 손잡고 슈퍼 위시 시즌 2026 캠페인으로 타임스스퀘어 전광판 데뷔

뉴욕 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 세계적으로 인정받는 가구 제조 및 유통 기업 Tribesigns가 세계적인 소셜미디어 플랫폼 틱톡(TikTok)과 손잡고 바이트댄스(ByteDance)의 슈퍼 위시 시즌 2026(Super Wish Season 2026) 캠페인의 일환으로 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 데뷔했다.

Tribesigns의 타임스스퀘어 전광판 캠페인은 슈퍼 위시 시즌 2026을 주제로 2026년 5월 25일부터 5월 31일까지 운영됐다. 이번 전시는 10만 개 넘게 판매된 브랜드의 베스트셀러 제품인 63인치 원목 콘솔 테이블을 집중 조명했다. 현관, 거실 및 집 안의 다양한 모임 공간과 조화를 이루도록 설계된 제품이다.

Tiktok Super Wish Season Campaign Tribesigns x Tiktok Debut on Times Square Billboard

여름 여행의 시작과 함께 슈퍼 위시 시즌 2026의 열기도 시작됐다. 전 세계 사람 누구나 틱톡에서 여행 이야기와 진심 어린 소망을 공유하며 자신만의 잊지 못할 여름 추억을 만들어갈 수 있다.

타임스스퀘어 전광판의 라이브 디스플레이는 강렬한 인상을 남겼다. 뉴욕시 타임스스퀘어 중심부에 위치한 이번 캠페인은 방문객 수천 명과 행인들의 관심을 끌며, 이들에게 Tribesigns를 소개하고 현대적 라이프스타일을 위한 브랜드의 디자인 중심 철학을 경험할 수 있도록 했다.

Peter Wang Tribesigns CEO는 "틱톡과 함께 슈퍼 위시 시즌 2026 캠페인을 진행하게 되어 매우 영광스럽다"며 "타임스스퀘어 전광판 데뷔는 브랜드에게 중요한 이정표다. 이번 캠페인은 브랜드 인지도를 확대하고, 독창적으로 설계된 가정용 및 사무용 가구가 일상생활을 어떻게 향상시키는지 보여주는 좋은 계기였다"고 말했다.

Tribesigns는 거실, 홈오피스, 현관, 식사 공간, 침실 등 가정 및 사무공간의 모든 공간을 위한 가구를 제공하고 있다. 지난 15년 넘게 동안 미국, 캐나다, 유럽, 호주 전역의 3000만여 가구에 각종 실내외 가구를 공급하고 있다.

Tribesigns 소개

Tribesigns는 글로벌 가구 디자인 및 제조 기업이다. '생활 설계(Designed for Life)'라는 슬로건 아래 현대 라이프스타일의 다양성에서 영감을 받아 사람들이 일상의 편안함과 아름다움을 더욱 가까이 느낄 수 있도록 돕는 가구를 만들고 있다.

Tribesigns는 차별화되고 세련된 가구 디자인으로 널리 알려져 있다. 최신 컬렉션 다수는 장인정신, 개성, 그리고 지속적인 스타일을 결합한 오리지널 디자인을 특징으로 한다.

Tribesigns에 대한 자세한 정보는 Tribesigns.com 또는 Tribesigns B2B(Tribesigns B2B), 아마존(Amazon)에서 확인할 수 있으며, 페이스북(Facebook), 인스타그램(Instagram), 유튜브(YouTube), 핀터레스트(Pinterest), 틱톡(TikTok)에서도 브랜드 소식을 만나볼 수 있다.

SOURCE Tribesigns