Tribesigns×TikTok、「スーパーウィッシュシーズン2026」でタイムズスクエアのビルボードに初登場

ニューヨーク、2026年6月4日 /PRNewswire/ -- 世界的に高い評価を得ている家具メーカー兼小売業者であるTribesignsは、世界有数のソーシャルメディアプラットフォームの1つであるTikTokと提携し、ByteDanceの「スーパーウィッシュシーズン2026（Super Wish Season 2026）」キャンペーンの一環として、タイムズスクエアのビルボードに初登場しました。

「スーパーウィッシュシーズン2026」をテーマとするTribesignsのタイムズスクエアでのビルボードキャンペーンは、2026年5月25日から31日まで実施されました。ビルボードでは、10万台を超える販売実績を誇り、玄関やリビングルームをはじめ、家の中で人が集まるさまざまな空間を引き立てるようデザインされた、同ブランドのベストセラー商品である63インチの木製コンソールテーブルが大きく取り上げられました。

Tiktok Super Wish Season Campaign Tribesigns x Tiktok Debut on Times Square Billboard

夏の旅に出かけ、「スーパーウィッシュシーズン2026」の盛り上がりに加わりましょう。世界中の人々が、旅のエピソードや心からの願いをTikTokで共有し、それぞれにとって忘れられない夏の思い出を作るよう呼びかけられています。

タイムズスクエアのビルボードに掲出された広告は、強い印象を残しました。ニューヨーク市のタイムズスクエア中心部で展開されたこのキャンペーンは、何千人もの来訪者や通行人の注目を集め、Tribesignsを知り、現代の暮らしに対する同ブランドのデザイン重視のアプローチに触れる機会を提供しました。

TribesignsのCEOであるPeter Wangは、次のように述べています。「『スーパーウィッシュシーズン2026』キャンペーンでTikTokと提携できたことを大変光栄に思います。タイムズスクエアのビルボードへの初登場は、当ブランドにとって喜ばしい節目となります。これにより、当社の認知度を高めるとともに、独自のデザインを施した家庭用・オフィス用家具が日々の暮らしをどのように豊かにするかを示すための強力な発信の場が得られます。」

Tribesignsは、リビングルーム、ホームオフィス、玄関、ダイニングエリア、寝室など、家庭やオフィスのあらゆる空間に対応する家具を提供しています。Tribesignsは15年以上にわたり、米国、カナダ、欧州、オーストラリアの3,000万を超える世帯に、多彩な屋内用・屋外用家具を届けてきました。

Tribesignsについて

Tribesignsは、家具のデザインと製造を手掛けるグローバル企業です。「暮らしのためのデザイン（Designed for Life）」というスローガンのもと、同ブランドは、現代の多様なライフスタイルから着想を得ながら、日々の暮らしの快適さと美しさをより身近なものにする家具づくりに取り組んでいます。

Tribesignsは、個性的で洗練された家具デザインで広く知られています。同ブランドの最新コレクションの多くは、職人技、個性、時代を超えて愛されるスタイルを融合した独創的なデザインを特徴としています。

Tribesignsの詳細については、Tribesigns.comをご覧いただくか、Tribesigns B2BまたはAmazonで商品をご覧いただくか、Facebook、Instagram、YouTube、Pinterest、TikTokで同ブランドをフォローしてください。

SOURCE Tribesigns