Tribesigns x TikTok Membuat Kemunculan Sulung di Papan Iklan Times Square Sempena Super Wish Season 2026

NEW YORK, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, pengeluar dan peruncit perabot yang diiktiraf di peringkat global, telah bekerjasama dengan TikTok, salah satu platform media sosial terkemuka dunia, dengan membuat kemunculan sulung di papan iklan Times Square sebagai sebahagian daripada kempen Super Wish Season 2026 anjuran ByteDance.

Tiktok Super Wish Season Campaign Tribesigns x Tiktok Debut on Times Square Billboard

Berteraskan tema Super Wish Season 2026, kempen papan iklan Times Square Tribesigns berlangsung dari 25 Mei hingga 31 Mei 2026. Paparan tersebut mengetengahkan meja konsol kayu sepanjang 63 inci yang merupakan produk terlaris jenama itu, dengan lebih 100,000 unit telah terjual. Produk tersebut direka untuk melengkapi ruang masuk rumah, ruang tamu dan pelbagai ruang perhimpunan lain di kediaman.

Sempena musim percutian musim panas, orang ramai di seluruh dunia dijemput untuk berkongsi kisah perjalanan dan harapan mereka yang penuh bermakna di TikTok sebagai sebahagian daripada kemeriahan Super Wish Season 2026, sekali gus mencipta kenangan musim panas yang tidak dapat dilupakan.

Paparan secara langsung di papan iklan Times Square berjaya mencuri perhatian ramai. Terletak di tengah-tengah Times Square di New York City, kempen tersebut menarik perhatian ribuan pelawat dan orang ramai yang lalu-lalang, sekali gus menggalakkan mereka mengenali Tribesigns dan merasai pendekatan jenama itu yang berteraskan reka bentuk untuk gaya hidup moden.

"Adalah satu penghormatan besar untuk bekerjasama dengan TikTok dalam kempen Super Wish Season 2026," kata Peter Wang, Ketua Pegawai Eksekutif Tribesigns. "Kemunculan sulung kami di papan iklan Times Square menandakan satu pencapaian penting yang mengujakan bagi jenama ini. Ia menyediakan platform yang berpengaruh untuk memperluaskan keterlihatan jenama kami serta mempamerkan bagaimana perabot rumah dan pejabat yang direka secara unik mampu meningkatkan kualiti kehidupan seharian."

Tribesigns menawarkan perabot untuk setiap ruang di rumah dan pejabat, termasuk ruang tamu, pejabat rumah, ruang masuk, ruang makan dan bilik tidur. Selama lebih 15 tahun, Tribesigns telah membekalkan pelbagai pilihan perabot dalaman dan luaran kepada lebih daripada 30 juta isi rumah di Amerika Syarikat, Kanada, Eropah dan Australia.

Latar Belakang Tribesigns

Tribesigns ialah pereka dan pengeluar perabot global. Berpandukan slogan "Designed for Life", jenama ini mendapat inspirasi daripada kepelbagaian gaya hidup moden serta komited untuk menghasilkan perabot yang mendekatkan manusia kepada keselesaan dan keindahan kehidupan seharian.

Tribesigns diiktiraf secara meluas kerana reka bentuk perabotnya yang unik dan berkualiti tinggi. Banyak koleksi terbaharunya menampilkan reka bentuk asli yang menggabungkan ketukangan, identiti tersendiri dan gaya yang berkekalan.

Untuk maklumat lanjut tentang Tribesigns, sila lawati Tribesigns.com, teroka Tribesigns B2B, Amazon atau ikuti jenama ini di Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, dan TikTok.

SOURCE Tribesigns