Tribesigns x TikTok debuta en una valla publicitaria de Times Square para la temporada Super Wish 2026

NUEVA YORK, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, fabricante y minorista de muebles de renombre mundial, se ha asociado con TikTok, una de las plataformas de redes sociales líderes en el mundo, debutando en una valla publicitaria en Times Square como parte de la campaña Super Wish Season 2026 de ByteDance.

Tiktok Super Wish Season Campaign Tribesigns x Tiktok Debut on Times Square Billboard

Centrada en el tema de Super Wish Season 2026, la campaña publicitaria de Tribesigns en Times Square se desarrolló del 25 al 31 de mayo de 2026. La valla publicitaria destacó la mesa consola de madera de 63 pulgadas, un éxito de ventas de la marca que ha alcanzado ya más de 100.000 unidades vendidas, y que ha sido diseñada para complementar recibidores, cuartos de estar y otros espacios comunes del hogar.

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La exhibición en directo en la valla publicitaria de Times Square causó una gran impresión. Ubicada en el corazón de Times Square, en la ciudad de Nueva York, la campaña atrajo la atención de miles de visitantes y transeúntes, invitándolos a descubrir Tribesigns y experimentar el enfoque de la marca, centrado en el diseño, para la vida moderna.

"Es un honor increíble colaborar con TikTok en la campaña Super Wish Season 2026", declaró Peter Wang, consejero delegado de Tribesigns. "Nuestro debut en la valla publicitaria de Times Square marca un hito importante para la marca. Proporciona una plataforma poderosa para ampliar nuestra visibilidad y mostrar cómo nuestros muebles de diseño exclusivo para el hogar y la oficina mejoran la vida cotidiana".

Tribesigns ofrece muebles para todas las habitaciones del hogar y la oficina, incluyendo cuartos de estar, oficinas en casa, recibidores, comedores y dormitorios. Durante más de 15 años, Tribesigns ha entregado una amplia selección de muebles para interiores y exteriores a más de 30 millones de hogares en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia.

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es una empresa global de diseño y fabricación de muebles. Guiada por su lema "Diseñado para la vida", la marca se inspira en la diversidad de los estilos de vida modernos y en el compromiso de crear muebles que acerquen a las personas a la comodidad y la belleza de la vida cotidiana.

Tribesigns cuenta con un destacado reconocimiento gracias a sus diseños de muebles distintivos y refinados. Muchas de sus últimas colecciones presentan diseños originales que combinan artesanía, carácter y un estilo atemporal.

Para obtener más información sobre Tribesigns, visite Tribesigns.com, explore Tribesigns B2B, Amazon o siga la marca en Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest y TikTok.

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