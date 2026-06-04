Tribesigns x TikTok debuta en una valla publicitaria de Times Square con motivo de la temporada de Super Wish 2026

NUEVA YORK,/PRNewswire/ -- Tribesigns, un fabricante y minorista de muebles reconocido a nivel mundial, se ha asociado con TikTok, una de las principales plataformas de redes sociales del mundo, y ha hecho su debut en una valla publicitaria de Times Square como parte de la campaña de la temporada de Super Wish 2026 de ByteDance.

Campaña de la temporada Super Wish de TikTok Tribesigns x TikTok debutan en una valla publicitaria de Times Square

En torno al tema de la temporada de Super Wish 2026, la campaña publicitaria de Tribesigns en las vallas publicitarias de Times Square se realizó del 25 al 31 de mayo de 2026. La campaña destacó la mesa consola de madera de 63 pulgadas, el producto más vendido de la marca, que ha superado las 100.000 unidades vendidas y está diseñada para complementar entradas, salas de estar y otros espacios de reunión en toda la casa.

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La pantalla en vivo de la valla publicitaria de Times Square causó una gran impresión. Ubicada en el corazón de Times Square, en la ciudad de Nueva York, la campaña atrajo la atención de miles de visitantes y transeúntes, y los invitó a descubrir Tribesigns y a experimentar el enfoque de la marca, centrado en el diseño, hacia la vida moderna.

"Es un honor increíble asociarse con TikTok en la campaña de la temporada Super Wish 2026", afirmó Peter Wang, director ejecutivo de Tribesigns. "Nuestro debut en la valla publicitaria de Times Square representa un hito emocionante para la marca. Nos proporciona una poderosa plataforma para ampliar nuestra visibilidad y mostrar cómo nuestros muebles para el hogar y la oficina, con su diseño único, mejoran la vida cotidiana".

Tribesigns proporciona muebles para todas las habitaciones del hogar y la oficina, incluidas salas de estar, oficinas en el hogar, entradas, comedores y dormitorios. Durante más de 15 años, Tribesigns ha entregado una amplia selección de muebles para interiores y exteriores a más de 30 millones de hogares en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia.

Acerca de Tribesigns

Tribesigns es una empresa dedicada al diseño y la fabricación de muebles a nivel mundial. Guiada por su lema "Diseñado para la vida", la marca se inspira en la diversidad de los estilos de vida modernos y en el compromiso de crear muebles que acerquen a las personas a la comodidad y la belleza de la vida cotidiana.

Tribesigns es ampliamente reconocida por sus diseños de muebles distintivos y refinados. Muchas de sus últimas colecciones presentan diseños originales que combinan artesanía, personalidad y un estilo atemporal.

Para obtener más información sobre Tribesigns, visite Tribesigns.com, explore Tribesigns B2B, Amazon o siga a la marca en Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest y TikTok.

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FUENTE Tribesigns