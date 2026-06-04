شركة Tribesigns بالتعاون مع تيك توك تسجل ظهورها الأول على لوحة إعلانية في تايمز سكوير ضمن حملة Super Wish Season 2026

نيويورك، 4 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Tribesigns، الشركة العالمية المتخصصة في تصنيع وبيع الأثاث، عن شراكتها مع تيك توك، إحدى أبرز منصات التواصل الاجتماعي في العالم، لتسجيل ظهورها الأول على اللوحات الإعلانية في تايمز سكوير، وذلك ضمن حملة Super Wish Season 2026 التابعة لشركة ByteDance.

Tiktok Super Wish Season Campaign Tribesigns x Tiktok Debut on Times Square Billboard

تمحورت الحملة حول شعار Super Wish Season 2026، حيث استمر عرض لوحة Tribesigns الإعلانية في تايمز سكوير من 25 مايو حتى 31 مايو 2026. سلطت الحملة الضوء على طاولة الكونسول الخشبية الشهيرة للعلامة التجارية بقياس 63 بوصة، والتي تجاوزت مبيعاتها 100,000 وحدة، وصُممت لتناسب المداخل وغرف المعيشة وغيرها من المساحات الاجتماعية داخل المنزل.

ابدأوا رحلاتكم الصيفية وانضموا إلى أجواء الحماس ضمن فعالية Super Wish Season 2026. تدعو الفعالية الأشخاص من مختلف أنحاء العالم إلى مشاركة قصص سفرهم وتمنياتهم الصادقة عبر تيك توك، لصنع ذكريات صيفية لا تُنسى بطابعهم الخاص.



ترك العرض المباشر على لوحة تايمز سكوير الإعلانية انطباعًا قويًا. إذ جذبت الحملة — المقامة في قلب تايمز سكوير بمدينة نيويورك — اهتمام آلاف الزوار والمارة، ودعتهم لاكتشاف Tribesigns والتعرف على رؤيتها المعتمدة على التصميم العصري للحياة الحديثة.

قال Peter Wang، الرئيس التنفيذي لشركة Tribesigns: "إنه لشرف لا يصدق أن نتشارك مع تيك توك في حملة Super Wish Season 2026". "ويُعد ظهورنا الأول على لوحة تايمز سكوير الإعلانية محطة مهمة ومثيرة في مسيرة العلامة التجارية. كما توفر لنا هذه الخطوة منصة قوية لتعزيز حضورنا واستعراض كيفية مساهمة أثاثنا المنزلي والمكتبي ذي التصاميم الفريدة في تحسين الحياة اليومية".

توفر Tribesigns أثاثًا لمختلف مساحات المنزل والمكتب، بما في ذلك غرف المعيشة، والمكاتب المنزلية، والمداخل، ومناطق تناول الطعام، وغرف النوم. على مدار أكثر من 15 عامًا، قدمت Tribesigns مجموعة واسعة من الأثاث الداخلي والخارجي لأكثر من 30 مليون منزل في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وأستراليا.

نبذة عن Tribesigns

شركة Tribesigns هي شركة رائدة عالميًا في مجال تصميم وتصنيع الأثاث. مستوحاة من شعارها "صُمم للحياة"، تستلهم العلامة التجارية تنوع أنماط الحياة الحديثة والالتزام بإنشاء أثاث يقرب الناس من الراحة والجمال في الحياة اليومية.

تُعرف Tribesigns على نطاق واسع بتصميماتها المميزة والأنيقة للأثاث. تتميز العديد من أحدث مجموعاتها بتصاميم أصلية تجمع بين الحرفية والشخصية والأسلوب الدائم.

لمزيد من المعلومات حول Tribesigns، يُرجى زيارة Tribesigns.com أو استكشاف منصة Tribesigns B2B أو أمازون أو متابعة العلامة التجارية على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وبنترست وتيك توك.

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