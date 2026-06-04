Tribesigns x TikTok เปิดตัวโฆษณาบนบิลบอร์ดไทม์สแควร์เป็นครั้งแรก ในแคมเปญ Super Wish Season 2026
News provided byTribesigns
04 Jun, 2026, 21:15 CST
นิวยอร์ก, 4 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Tribesigns ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ได้ร่วมมือกับ TikTok หนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำของโลก พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดตัวโฆษณาบนบิลบอร์ดกลางไทม์สแควร์เป็นครั้งแรก ภายใต้แคมเปญ Super Wish Season 2026 ของ ByteDance
ทั้งนี้ แคมเปญดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ธีม Super Wish Season 2026 โดยโฆษณาของ Tribesigns ปรากฏบนจอบิลบอร์ดไทม์สแควร์ระหว่างวันที่ 25 ถึง 31 พฤษภาคม 2569 และนำเสนอผลิตภัณฑ์ขายดีของแบรนด์ ได้แก่ โต๊ะคอนโซลไม้ขนาด 63 นิ้ว ซึ่งมียอดจำหน่ายมากกว่า 100,000 ชิ้น และได้รับการออกแบบให้เข้ากับพื้นที่หลากหลายภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นโถงทางเข้า ห้องนั่งเล่น หรือพื้นที่สำหรับการรวมตัวพบปะสังสรรค์ของสมาชิกในครอบครัว
ร่วมออกเดินทางต้อนรับฤดูร้อนและเป็นส่วนหนึ่งของความสนุกและน่าตื่นเต้นในกิจกรรม Super Wish Season 2026 ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้รับเชิญให้ร่วมแบ่งปันเรื่องราวการเดินทางและมอบความปรารถนาดีจากใจผ่าน TikTok เพื่อสร้างความทรงจำอันน่าประทับใจที่มิอาจลืมเลือนในช่วงฤดูร้อนนี้ตามแบบของตนเอง
ภาพโฆษณาที่ปรากฏบนบิลบอร์ดกลางไทม์สแควร์สร้างความโดดเด่นสะดุดตา ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางไทม์สแควร์ในนครนิวยอร์ก แคมเปญดังกล่าวจึงสามารถดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้คนที่สัญจรผ่านไปมานับหลายพันคน พร้อมเชิญชวนให้พวกเขาทำความรู้จักกับ Tribesigns และสัมผัสแนวทางการออกแบบที่ขับเคลื่อนด้วยดีไซน์ของแบรนด์ที่ผสานเข้ากับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว
"การได้ร่วมมือกับ TikTok ในแคมเปญ Super Wish Season 2026 ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง" Peter Wang ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tribesigns กล่าว "การเปิดตัวบนบิลบอร์ดไทม์สแควร์เป็นครั้งแรกของเรา ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญที่น่าตื่นเต้นสำหรับแบรนด์ โดยได้มอบเวทีอันทรงพลังที่ช่วยยกระดับการรับรู้แบรนด์ของเราในวงกว้าง พร้อมถ่ายทอดให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าเฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและสำนักงานที่ได้รับการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ของเรา สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในแต่ละวันได้อย่างไร"
Tribesigns นำเสนอเฟอร์นิเจอร์สำหรับทุกพื้นที่ภายในบ้านและสำนักงาน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่น โฮมออฟฟิศ โถงทางเข้า พื้นที่รับประทานอาหาร และห้องนอน ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี บริษัทได้ส่งมอบเฟอร์นิเจอร์ทั้งสำหรับใช้งานภายในและภายนอกอาคารหลากหลายประเภทให้แก่ลูกค้ามากกว่า 30 ล้านครัวเรือน ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ยุโรป และออสเตรเลีย
เกี่ยวกับ Tribesigns
Tribesigns เป็นผู้นำระดับโลกด้านการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วยสโลแกน "Designed for Life" (ออกแบบมาเพื่อชีวิต) แบรนด์ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายของรูปแบบการใช้ชีวิตสมัยใหม่ และยึดมั่นในการสร้างสรรค์เฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้ผู้คนได้สัมผัสความสะดวกสบายและความงดงามของการใช้ชีวิตประจำวันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น
Tribesigns เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นและเปี่ยมด้วยความประณีต โดยคอลเลกชันล่าสุดจำนวนมากสะท้อนแนวคิดการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ผสานความพิถีพิถันของงานช่างฝีมือ เสน่ห์เฉพาะตัว และความงามเหนือกาลเวลาไว้ด้วยกัน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tribesigns กรุณาเยี่ยมชม Tribesigns.com, สำรวจโซลูชันสำหรับธุรกิจได้ทาง Tribesigns B2B, ชมผลิตภัณฑ์บน Amazon หรือติดตามแบรนด์ได้ทาง Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, และ TikTok
SOURCE Tribesigns
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