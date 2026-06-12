Unilumin di WOO 2026 London: Merekayasa Masa Depan Lebih Pintar, Lebih Lestari untuk DOOH Global

LONDON, 12 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Dari 3-5 Jun 2026, Kongres Tahunan World Out of Home Organization (WOO) kembali ke London buat julung kalinya sejak tahun 1990 - dan dengan skala mencatat rekod, berjaya menghimpunkan lebih daripada 800 perwakilan, pemimpin perniagaan dan pakar dari lebih 30 negara. Sebagai penyokong lama dan salah satu daripada hanya dua penaja tahunan dari China bagi WOO - satu-satunya badan antarabangsa khusus untuk industri pengiklanan luar rumah (Out-of-Home, OOH) global - Unilumin turut serta dan mempamerkan penyelesaian paparan LED terkemukanya menerusi perbualan bersama pemilik media, rakan teknologi dan pengendali dari seluruh dunia.

Unilumin at WOO 2026 London

Kongres tahun ini memberi tumpuan kepada faktor yang membentuk semula industri OOH - kecerdasan buatan, kreativiti dan kemampanan - serta langkah yang diperlukan ke arah mencapai penyelesaian lebih pintar, lebih imersif dan lebih rendah karbon, diketengahkan melalui pelancaran kalkulator karbon Ad Net Zero DOOH. Hala tuju ini menjadi asas dalam strategi Unilumin yang menggabungkan kedalaman kepakaran kejuruteraan dengan falsafah hijau dan rendah karbon sepanjang keseluruhan kitaran hayat produk.

Komitmen itu disokong oleh pengiktirafan bebas. Unilumin ialah Kilang Hijau yang diiktiraf di peringkat kebangsaan dan perusahaan demonstrasi neutral-karbon. Pada tahun 2023, ia menjadi pengeluar paparan LED pertama yang memperoleh label karbon paparan LED TÜV SÜD, iaitu pengesahan bebas terhadap jejak karbon produk sepanjang keseluruhan kitaran hayatnya. Selain itu, ia turut memperoleh Intertek Green Leaf Mark bagi jejak karbon produk.

Ketegasan kejuruteraan menjadi asas kepada rangkaian produknya. Produk paparan luar Unilumin menawarkan akses servis hadapan-dan-belakang modular; perlindungan kemasukan IP69K; serta pengurusan terma dan kuasa yang canggih. Setiap produk diuji mengikut piawaian keselamatan kebakaran yang berkaitan, dengan menggunakan bahan kalis api yang dapat mengurangkan risiko kebakaran dalam persekitaran bandar yang padat. Model-model terpilih turut diperakui mengikut EMC Kelas B bagi mengehadkan gangguan elektromagnetik.

Keupayaan tersebut dibuktikan di lapangan - daripada paparan berukuran 2,800 m² untuk AKH Tower di Arab Saudi hinggalah pemasangan 3D anamorfik di Warsaw - disampaikan melalui rangkaian global yang merangkumi lebih 160 negara dan lebih 5,600 pusat jualan dan perkhidmatan. Ia menjadi asas kepada peralihan Unilumin daripada mengeksport produk kepada mengeksport jenama, perkhidmatan, kebolehpercayaan dan hubungan kerjasama yang tulen.

Masa depan industri pengiklanan luar rumah adalah lebih pintar, lebih hijau dan lebih imersif. Unilumin sedang membina masa depan tersebut - dengan menggabungkan kedalaman kepakaran kejuruteraan, skala pembuatan dan rangkaian global untuk membantu rakan kongsi mengubah ruang bandar menjadi media yang menunjukkan prestasi, mampu bertahan dan memberikan pulangan keuntungan yang kukuh.

Untuk maklumat lanjut, sila layari www.unilumin.com

SOURCE Unilumin Group., Ltd.