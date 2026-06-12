Unilumin au congrès 2026 de l'Organisation mondiale de la publicité extérieure (WOO) à Londres : concevoir un avenir plus intelligent et plus durable pour le secteur mondial de la publicité extérieure numérique

LONDRES, 12 juin 2026 /PRNewswire/ -- Du 3 au 5 juin 2026, le congrès annuel de l'Organisation mondiale de la publicité extérieure est revenu à Londres pour la première fois depuis 1990, à une échelle record réunissant plus de 800 délégués, chefs d'entreprise et spécialistes venus de plus de 30 pays. Unilumin, promoteur de longue date et l'un des deux seuls partenaires annuels chinois de l'Organisation mondiale de la publicité extérieure, l'unique organisme international de défense du secteur mondial de la publicité extérieure, a participé à l'événement et présenté ses solutions innovantes d'affichage à DEL lors d'échanges avec des patrons de presse, des partenaires technologiques et des opérateurs du monde entier.

Unilumin at WOO 2026 London

Le congrès de cette année s'est concentré sur les forces qui redéfinissent la publicité extérieure : intelligence artificielle, créativité et développement durable, ainsi que sur la transition qu'elles imposent vers des solutions plus intelligentes, plus immersives et à empreinte carbone réduite, comme en témoigne le lancement du calculateur de carbone Ad Net Zero pour la publicité extérieure numérique. Cette orientation est au cœur de la stratégie d'Unilumin, qui associe de solides compétences techniques à une philosophie écologique et sobre en carbone tout au long du cycle de vie de ses produits.

Cet engagement est attesté par la reconnaissance de plusieurs organismes indépendants. Unilumin est une entreprise de démonstration de l'Usine verte et carboneutre reconnue à l'échelle nationale. En 2023, elle est devenue le premier fabricant de systèmes d'affichage à DEL à obtenir le label carbone TÜV SÜD pour les écrans à DEL, une certification indépendante de l'empreinte carbone des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Elle détient également la certification Green Leaf Mark d'Intertek relative à l'empreinte carbone des produits.

La gamme d'Unilumin repose sur la rigueur technique. Les écrans extérieurs d'Unilumin offrent un accès modulaire par l'avant et par l'arrière pour la maintenance, une protection contre les infiltrations conforme à l'indice IP69K, ainsi qu'une gestion avancée de la dissipation thermique et de l'alimentation électrique. Doté d'une construction ignifuge qui réduit le risque d'incendie en milieu urbain dense, chaque produit est testé selon les normes de sécurité incendie en vigueur. Certains modèles sont certifiés conformes à la norme CEM (compatibilité électromagnétique) de classe B pour limiter les interférences électromagnétiques.

Ces produits qui ont fait leurs preuves sur le terrain, comme l'écran de 2 800 m² pour la tour Al AbdulKarim (AKH) en Arabie saoudite ou une installation d'affichage anamorphique en 3D à Varsovie, sont distribués par un réseau mondial couvrant plus de 160 pays et comptant plus de 5 600 points de vente et de service. Tel est le fondement qui préside à la transition d'Unilumin pour passer de l'exportation de produits à l'exportation d'une marque, de services, de la fiabilité et d'un véritable partenariat.

L'avenir de la publicité extérieure sera plus intelligent, plus écologique et plus immersif. Unilumin se charge de le construire en combinant des compétences approfondies en ingénierie, une capacité de production à grande échelle et un réseau mondial afin d'aider ses partenaires à transformer l'espace urbain en support publicitaire performant, durable et générateur de rendements solides.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.unilumin.com