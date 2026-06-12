Unilumin ที่ WOO 2026 ลอนดอน: สร้างอนาคตที่ชาญฉลาดและยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับเทคโนโลยี DOOH ทั่วโลก
News provided byUnilumin Group., Ltd.
12 Jun, 2026, 15:12 CST
ลอนดอน, 12 มิ.ย. 2569 /PRNewswire/ -- ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา การประชุม World Out of Home Organization (WOO) ประจำปี หวนคืนลอนดอนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2533 ในขนาดที่ใหญ่เป็นประวัติการณ์ โดยมีเหล่าผู้แทน นักธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญกว่า 800 คนจากกว่า 30 ประเทศเข้าร่วม Unilumin ในฐานะผู้สนับสนุนอันยาวนาน และหนึ่งในสองผู้สนับสนุนประจำปีจากจีนสำหรับ WOO ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเพียงแห่งเดียวที่ทุ่มเทให้กับอุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบ้าน (OOH) ระดับโลก ได้เข้าร่วมและจัดแสดงโซลูชันจอแสดงผล LED ชั้นนำของบริษัทในการพูดคุยกับเจ้าของสื่อ พันธมิตรทางเทคโนโลยี และผู้ประกอบการจากทั่วโลก
การประชุมปีนี้มุ่งเน้นพลังต่าง ๆ ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโฉมหน้า OOH ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ ความคิดสร้างสรรค์ และความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลงที่เรียกร้องให้เกิดโซลูชันที่ชาญฉลาดขึ้น สมจริงกว่า และปล่อยคาร์บอนต่ำกว่า ซึ่งเห็นได้จากการเปิดตัวเครื่องคำนวณคาร์บอน Ad Net Zero DOOH โดยทิศทางนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของกลยุทธ์ของ Unilumin ซึ่งผสมผสานความลึกทางวิศวกรรมเข้ากับปรัชญาสีเขียวคาร์บอนต่ำตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
ความมุ่งมั่นดังกล่าวสนับสนุนโดยการยอมรับที่เป็นอิสระ Unilumin ได้รับการยอมรับระดับประเทศว่าเป็น Green Factory (โรงงานสีเขียว) และเป็นองค์กรต้นแบบด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2566 บริษัทได้กลายเป็นผู้ผลิตจอแสดงผล LED รายแรกที่ได้รับฉลากคาร์บอนสำหรับจอแสดงผล LED จาก TÜV SÜD ซึ่งเป็นการตรวจสอบอิสระเกี่ยวกับรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์ตลอดวงจรชีวิต นอกจากนี้ยังได้รับ Intertek Green Leaf Mark (เครื่องหมายใบไม้สีเขียวจาก Intertek) สำหรับรอยเท้าคาร์บอนของผลิตภัณฑ์อีกด้วย
ความเข้มงวดทางวิศวกรรมเป็นรากฐานสำคัญของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ จอแสดงผลกลางแจ้งของ Unilumin มอบการเข้าถึงการบำรุงรักษาแบบโมดูลาร์ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง การป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP69K และการจัดการความร้อนและพลังงานขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านการทดสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่เกี่ยวข้องด้วยโครงสร้างทนไฟซึ่งช่วยลดความเสี่ยงอัคคีภัยในสภาพแวดล้อมเมืองที่มีความหนาแน่นสูง บางรุ่นได้รับการรับรองมาตรฐาน EMC Class B เพื่อจำกัดสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
ความสามารถเหล่านั้นพิสูจน์ภาคสนามแล้ว ตั้งแต่จอแสดงผลขนาด 2,800 ตารางเมตรสำหรับอาคาร AKH Tower ในซาอุดีอาระเบีย ไปจนถึงการติดตั้งจอ 3 มิติแบบอนามอร์ฟิกในวอร์ซอ โดยส่งมอบผ่านเครือข่ายระดับโลกที่ครอบคลุมมากกว่า 160 ประเทศ และจุดจำหน่ายและบริการกว่า 5,600 แห่ง นี่คือรากฐานการเปลี่ยนแปลงของ Unilumin จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปสู่การส่งออกแบรนด์ บริการ ความน่าเชื่อถือ และความร่วมมือที่แท้จริง
อนาคตของสื่อโฆษณานอกบ้านนั้นฉลาดขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และสร้างประสบการณ์ที่ดื่มด่ำยิ่งขึ้น Unilumin กำลังสร้างอนาคตที่ว่าโดยผสานความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ขนาดการผลิต และเครือข่ายระดับโลก เพื่อช่วยให้พันธมิตรเปลี่ยนพื้นที่ในเมืองให้เป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.unilumin.com
SOURCE Unilumin Group., Ltd.
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