Unilumin en WOO 2026 London: Diseñando un futuro más inteligente y sostenible para DOOH global

LONDRES, 12 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 3 al 5 de junio de 2026, el Congreso Anual de la World Out of Home Organization (WOO) regresó a Londres por primera vez desde 1990, y con una participación récord, reuniendo a más de 800 delegados, líderes empresariales y expertos de más de 30 países. Como patrocinador de larga trayectoria y uno de los dos únicos patrocinadores anuales chinos de la WOO, el único organismo internacional dedicado a la industria global de la publicidad exterior, Unilumin participó y presentó sus soluciones líderes en pantallas LED en conversaciones con propietarios de medios, socios tecnológicos y operadores de todo el mundo.

Unilumin at WOO 2026 London

El Congreso de este año se centró en las fuerzas que están remodelando la OOH (inteligencia artificial, creatividad y sostenibilidad) y el movimiento que exigen hacia soluciones más inteligentes, más inmersivas y con bajas emisiones de carbono, destacada por el lanzamiento de la calculadora de carbono Ad Net Zero DOOH. Esta dirección es fundamental para la estrategia de Unilumin, que combina la profundidad de la ingeniería con una filosofía ecológica y baja en carbono durante todo el ciclo de vida del producto.

Ese compromiso está respaldado por un reconocimiento independiente. Unilumin es una fábrica ecológica y una empresa de demostración neutra en carbono reconocida a nivel nacional. En 2023, se convirtió en el primer fabricante de pantallas LED en obtener la etiqueta de carbono para pantallas LED de TÜV SÜD, una verificación independiente de la huella de carbono del producto durante todo el ciclo de vida. También posee la marca Intertek Green Leaf por la huella de carbono del producto.

La rigurosidad de la ingeniería es la base de la gama. Las pantallas para exteriores de Unilumin ofrecen acceso de servicio modular frontal y trasero; protección IP69K contra la entrada de polvo y agua; y gestión térmica y energética avanzada. Cada producto se somete a pruebas conforme a las normas de seguridad contra incendios pertinentes, con una construcción ignífuga que reduce el riesgo de incendio en entornos urbanos densos. Algunos modelos cuentan con la certificación EMC Clase B para limitar las interferencias electromagnéticas.

Estas capacidades se han demostrado en la práctica, desde una pantalla de 2.800 m² para la Torre AKH en Arabia Saudí hasta una instalación anamórfica 3D en Varsovia, a través de una red global que abarca más de 160 países y más de 5.600 puntos de venta y servicio. Es la base de la transformación de Unilumin, que pasa de exportar productos a exportar marca, servicio, fiabilidad y una auténtica colaboración.

El futuro de la publicidad exterior es más inteligente, más sostenible y más inmersivo. Unilumin lo está construyendo, combinando una sólida ingeniería, una amplia capacidad de producción y una red global para ayudar a sus socios a transformar el espacio urbano en medios que funcionan, perduran y generan una rentabilidad sólida.

Para más información, visite www.unilumin.com