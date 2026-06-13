Unilumin en WOO 2026 London: diseño de un futuro más inteligente y sostenible para el sector de la DOOH a nivel mundial

LONDRES, 13 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Del 3 al 5 de junio de 2026, el Congreso Anual de la World Out of Home Organization (WOO) regresó a Londres por primera vez desde 1990 y a una escala sin precedentes para reunir a más de 800 delegados, líderes empresariales y expertos de más de 30 países. Como colaborador histórico y uno de los dos patrocinadores chinos anuales de WOO (la única entidad especializada a nivel internacional del sector de publicidad exterior (OOH, por sus siglas en inglés) mundial), Unilumin participó y presentó sus soluciones líderes de pantalla LED en conversaciones con propietarios de medios de comunicación, colaboradores tecnológicos y operadores de todo el mundo.

Unilumin en WOO 2026 London

El congreso de este año se centró en las fuerzas que están redefiniendo el sector de la OOH (la inteligencia artificial, la creatividad y la sostenibilidad) así como las transformaciones que exigen soluciones más inteligentes, más inmersivas y con menos emisiones de carbono, destacado por el lanzamiento de la calculadora de carbono para publicidad exterior digital (DOOH, por sus siglas en inglés) de Ad Net Zero. Esta orientación es fundamental para la estrategia de Unilumin, ya que combina la profundidad técnica con una filosofía ecológica y de bajas emisiones de carbono durante el ciclo de vida completo del producto.

Este compromiso está respaldado por el reconocimiento de entidades independientes. Unilumin es reconocida a nivel nacional por ser una fábrica ecológica y una empresa de demostración de huella de carbono neutra. En 2023, Unilumin se convirtió en el primer fabricante de pantallas LED en obtener el sello de huella de carbono para pantallas LED de TÜV SÜD, una entidad certificadora independiente de verificación de la huella de carbono de productos durante todo su ciclo de vida. Asimismo, cuenta con la Intertek Green Leaf Mark por la huella de carbono del producto.

El rigor en la ingeniería es la base de la gama de productos. Las pantallas para exteriores de Unilumin ofrecen acceso modular para mantenimiento tanto en la parte delantera como en la trasera; protección IP69K contra la entrada de polvo y líquidos; y un sistema avanzado de gestión térmica y energética. Todos los productos se someten a pruebas según los estándares pertinentes de seguridad contra incendios, con una estructura ignífuga que reduce el riesgo de incendio en entornos urbanos densamente poblados. Los modelos seccionados están certificados según la clase B de la norma de compatibilidad electromagnética (EMC, por sus siglas en inglés) para limitar la interferencia electromagnética.

Estas capacidades se demuestran en la práctica (desde una pantalla de 2.800 m² en la Torre AKH en Arabia Saudita hasta una instalación 3D anamórfica en Varsovia) y se distribuyen a través de una red mundial que abarca más de 160 países y más de 5.600 puntos de venta y servicio. La meta de la transformación de Unilumin es la conversión desde una empresa exportadora de productos a una entidad que exporta una marca, servicios, confiabilidad y colaboración auténtica.

El futuro de la publicidad exterior es más inteligente, más ecológico y más inmersivo. Unilumin lo está construyendo al combinar la profundidad técnica, la escala de fabricación y la red global para ayudar a sus colaboradores a convertir el espacio urbano en un medio que funciona, perdura y genera una rentabilidad sólida.

Para obtener más información, visite www.unilumin.com

FUENTE Unilumin Group., Ltd.