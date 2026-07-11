A Unilumin recebeu a Medalha de Prata da EcoVadis, figurando entre as 6% melhores empresas do mundo em termos de desempenho e sustentabilidade

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Unilumin Group., Ltd.

11 jul, 2026, 16:31 GMT

SHENZHEN, China, 11 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 8 de julho, a Unilumin recebeu a Medalha de Prata da EcoVadis, um dos mais reconhecidos índices de sustentabilidade do mundo, colocando a empresa entre as 6% melhores empresas avaliadas mundialmente. Essa conquista é um reconhecimento do empenho contínuo da Unilumin nas quatro principais áreas de avaliação: Meio Ambiente, Trabalho e Direitos Humanos, Ética e Aquisições Sustentáveis, refletindo o tradicional compromisso da empresa com práticas comerciais responsáveis e sustentáveis.

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A Unilumin recebeu a Medalha de Prata da EcoVadis (entre as 6% melhores). (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)
A Unilumin recebeu a Medalha de Prata da EcoVadis (entre as 6% melhores). (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Em termos de produtos, a Unilumin leva em conta as questões ambientais ao longo de todo o ciclo de vida do produto — desde a obtenção das matérias-primas até a fabricação inteligente. Durante o processo de P&D, a Unilumin fez progressos significativos em tecnologias importantes, como alta eficiência energética e design leve, estabelecendo um portfólio abrangente de soluções de baixo carbono e com eficiência energética para diversos cenários de aplicação.

Por exemplo, o painel de exibição para ambientes externos Usurface PL1, equipado com a tecnologia de economia de energia DVPS da Unilumin, pode economizar até 36.500 kWh de eletricidade por ano a cada 100 metros quadrados de área de exibição, reduzindo consideravelmente o consumo de energia. Além disso, cerca de 70% da linha de produtos de iluminação premium da Unilumin recebeu a certificação de Declaração Ambiental de Produto (EPD).

Do ponto de vista do Trabalho e Direitos Humanos, orientada por uma filosofia que prioriza as pessoas, a Unilumin recebeu a certificação SA8000 de Responsabilidade Social, estabelecendo uma estrutura de proteção do trabalho e dos direitos humanos em conformidade com as normas internacionais. Em 2025, a Unilumin lançou seu Assistente de RH com tecnologia de IA, permitindo que as dúvidas e solicitações dos funcionários fossem atendidas em questão de segundos. No decorrer do ano, foram lançados mais de 40 programas de incentivo aos funcionários, enquanto o "Caring U Fund" continuou a oferecer assistência financeira aos funcionários necessitados, refletindo um princípio simples, porém inabalável: sempre que os funcionários da Unilumin precisarem de apoio, haverá recursos disponíveis para atendê-los.

Ao longo de sua expansão global, a Unilumin recebeu repetidamente a classificação máxima "A" em divulgação de informações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o que reflete sua transparência, líder no setor, nas práticas de governança. Em termos de compras sustentáveis, a Unilumin avalia criteriosamente o risco dos fornecedores, alcançando 100% de cobertura de auditoria de seus principais fornecedores em 2025 e promovendo um ecossistema de cadeia de suprimentos resiliente, confiável e responsável.

Só conseguiremos ir mais longe se mantivermos os pés no chão. Uma vez que os mercados globais continuam a apresentar tanto oportunidades quanto desafios, a Unilumin permanece comprometida com a inovação em tecnologias de telas LED e iluminação, oferecendo soluções completas, mais eficientes em termos energéticos e mais ecológicas. Juntamente com parceiros em todo o mundo, a Unilumin continuará a promover o desenvolvimento sustentável em Metasight (convergência entre tecnologias visuais avançadas, IA e conectividade) e a criar valor duradouro.

Foto -  https://mma.prnewswire.com/media/3005433/EcoVadis__________6.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.

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