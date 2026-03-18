VT Markets et Newcastle United remportent deux victoires aux Forex Sports Awards 2026

SYDNEY, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, un courtier multi-actifs mondial de premier plan, a été récompensé par les prestigieux prix « Best Global Football Sponsor - Newcastle United F.C » et « Best Commercial Spot - Together, Into Tomorrow » lors des Forex Sports Awards 2026. Ces deux distinctions récompensent le partenariat à fort impact de la marque avec Newcastle United, en célébrant l'excellence dans l'alignement de marque et la mobilisation des fans au niveau mondial.

VT Markets and Newcastle United Clinch Double Wins at Forex Sports Awards 2026

Organisés par Sports Media Gaming Limited, les Forex Sports Awards récompensent les parrainages sportifs exceptionnels dans le secteur financier. Les lauréats sont désignés à l'issue d'un processus complet impliquant le vote du public et un panel indépendant d'experts des secteurs du sport et des médias.

La deuxième année du partenariat de VT Markets avec Newcastle United en tant que partenaire financier officiel a été marquée par le film de marque « Together, Into Tomorrow » et une série d'initiatives communautaires réussies à travers l'Asie, y compris des dons d'équipements de football pour le développement de la jeunesse en Indonésie, au Vietnam et en Thaïlande. « Le fait que notre synergie avec Newcastle United soit reconnue au niveau mondial témoigne de la force de notre partenariat », a déclaré Dandelyn Koh, responsable du marketing mondial chez VT Markets. « Cette récompense appartient aux fans et à nos clients qui nous ont rejoints dans cette aventure. Nous sommes impatients de poursuivre notre mission, qui consiste à donner du pouvoir à la communauté et à faire vivre l'excitation du jeu à nos publics dans le monde entier. »

Cette récompense marque une nouvelle étape pour VT Markets qui continue à repousser les limites de ce qu'un partenariat sportif peut réaliser en apportant une valeur tangible et des émotions fortes aux fans de sport et à un public mondial plus large.

À propos de VT Markets

VT Markets est un courtier multi-actifs régulé, présent dans plus de 160 pays. La société a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont celles de meilleur courtier en ligne et de courtier à la croissance la plus rapide. Conformément à sa mission de rendre le trading accessible à tous, VT Markets offre un accès complet à plus de 1 000 instruments financiers, et les clients bénéficient d'une expérience de trading transparente grâce à son application mobile primée.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de VT Markets. Vous pouvez également suivre VT Markets sur Facebook, Instagram ou LinkedIn.

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