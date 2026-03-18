VT Markets y Newcastle United logran un doblete en los Forex Sports Awards 2026

SYDNEY, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, un bróker líder mundial en multiactivos, ha sido galardonado con los prestigiosos premios "Mejor patrocinador global de fútbol - Newcastle United F.C." y "Mejor anuncio publicitario - Together, Into Tomorrow" en los Forex Sports Awards 2026. Este doble reconocimiento premia la exitosa colaboración de la marca con el Newcastle United, celebrando la excelencia en la alineación global de la marca y la interacción con los aficionados.

VT Markets and Newcastle United Clinch Double Wins at Forex Sports Awards 2026

Los Forex Sports Awards, organizados por Sports Media Gaming Limited, reconocen los patrocinios deportivos más destacados dentro del sector financiero. Los ganadores se determinan mediante un proceso exhaustivo que incluye votación pública y un panel independiente de expertos de los sectores deportivo y de medios de comunicación.

El segundo año de la colaboración de VT Markets con el Newcastle United como su socio financiero oficial se ha caracterizado por el vídeo promocional "Together, Into Tomorrow" y una serie de iniciativas comunitarias exitosas en Asia, incluyendo donaciones de equipamiento de fútbol para el desarrollo juvenil en Indonesia, Vietnam y Tailandia. "Ver nuestra sinergia con el Newcastle United reconocida a nivel mundial es una prueba de la solidez de nuestra alianza", declaró Dandelyn Koh, directora de marketing global de VT Markets. "Este reconocimiento pertenece a los aficionados y a nuestros clientes que nos han acompañado en este camino. Esperamos seguir cumpliendo nuestra misión de empoderar a la comunidad y llevar la emoción del fútbol a nuestro público en todo el mundo".

Este hito marca un nuevo capítulo para VT Markets, que continúa superando los límites de lo que puede lograr una alianza deportiva, ofreciendo valor tangible y emoción a los aficionados y a una audiencia global más amplia.

Acerca de VT Markets

VT Markets es un bróker multiactivos regulado con presencia en más de 160 países. Ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo el de Mejor Plataforma de Trading Online y el de Bróker de Mayor Crecimiento. En línea con su misión de hacer que el trading sea accesible para todos, VT Markets ofrece acceso integral a más de 1.000 instrumentos financieros y sus clientes disfrutan de una experiencia de trading fluida a través de su galardonada aplicación móvil.

Si desea más información visite la página web oficial de VT Markets. De forma alternativa visite VT Markets en Facebook, Instagram o LinkedIn.

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