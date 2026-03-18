Forex Sports Awards 2026でVT MarketsとNewcastle Unitedがダブル受賞

シドニー、2026年3月18日 /PRNewswire/ -- 世界有数のマルチアセット・ブローカーであるVT Marketsは、「Forex Sports Awards 2026」において、名誉ある「Best Global Football Sponsor - Newcastle United F.C」賞および「Best Commercial Spot - Together, Into Tomorrow」賞を受賞しました。今回のダブル受賞は、同ブランドとNewcastle Unitedとの多大な影響力を持つパートナーシップが評価されたものであり、グローバルなブランド提携とファンエンゲージメントにおける卓越性を称えるものです。

Sports Media Gaming Limitedが主催する「Forex Sports Awards」は、金融業界における優れたスポーツ・スポンサーシップを表彰するものです。受賞者は、一般投票と、スポーツおよびメディア分野の業界専門家からなる独立審査委員会を含む包括的なプロセスによって決定されます。

VT Markets and Newcastle United Clinch Double Wins at Forex Sports Awards 2026

VT MarketsとNewcastle Unitedとの公式金融取引パートナーとしての提携2年目となる今年は、ブランドフィルム「Together, Into Tomorrow」の公開や、インドネシア、ベトナム、タイにおける青少年育成に向けたサッカー用品の寄付を含む、アジア全域で成功を収めた一連のコミュニティ施策によって特徴づけられました。VT Marketsのグローバル・マーケティング責任者であるDandelyn Koh氏は、次のように述べています。「Newcastle Unitedとの相乗効果が世界的な舞台で認められたことは、私たちのパートナーシップの強さを証明するものです。この受賞は、この道のりに共に参加してくださったファンとお客様のものです。私たちは今後も、コミュニティに力を与え、世界中の視聴者に試合の興奮を届けるという使命を継続していくことを楽しみにしています。」

このマイルストーンは、スポーツファンやさらに幅広い世界中の視聴者に具体的な価値と興奮を提供することで、スポーツパートナーシップが実現できる可能性の限界を押し広げ続けるVT Marketsにとって、新たな章の始まりとなります。

VT Marketsについて

VT Marketsは、現在160カ国以上で事業を展開している規制対象のマルチアセット・ブローカーです。同社は、Best Online TradingやFastest Growing Brokerをはじめ、数多くの国際的な賞を受賞しています。すべての人が取引にアクセスできるようにするという使命の下、VT Marketsは1,000種類以上の金融商品への包括的なアクセスを提供しており、お客様は受賞歴のあるモバイル・アプリを通じてシームレスな取引体験を享受しています。

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SOURCE VT Markets