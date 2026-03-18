VT Markets und Newcastle United erringen Doppelsieg bei den Forex Sports Awards 2026

SYDNEY, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, ein führender globaler Multi-Asset-Broker, wurde bei den Forex Sports Awards 2026 mit den prestigeträchtigen „Best Global Football Sponsor - Newcastle United F.C" und „Best Commercial Spot - Together, Into Tomorrow" Auszeichnungen geehrt. Mit dieser doppelten Auszeichnung wird die erfolgreiche Partnerschaft der Marke mit Newcastle United gewürdigt, die sich durch eine hervorragende globale Markenausrichtung und eine starke Fanbindung auszeichnet.

VT Markets and Newcastle United Clinch Double Wins at Forex Sports Awards 2026

Die Forex Sports Awards, die von Sports Media Gaming Limited organisiert werden, zeichnen herausragendes Sportsponsoring in der Finanzbranche aus. Die Gewinner werden in einem Verfahren ermittelt, das eine öffentliche Abstimmung aus Branchenexperten aus dem Sport- und Mediensektor umfasst.

Das zweite Jahr der Partnerschaft von VT Markets mit Newcastle United als offizieller Finanzhandelspartner wurde durch den Markenfilm „Together, Into Tomorrow" und eine Reihe erfolgreicher Gemeinschaftsinitiativen in ganz Asien geprägt, darunter Spenden von Fußballausrüstung für die Jugendförderung in Indonesien, Vietnam und Thailand. „Die Tatsache, dass unsere Synergie mit Newcastle United auf globaler Ebene anerkannt wird, ist ein Beweis für die Stärke unserer Partnerschaft", sagte Dandelyn Koh, Head of Global Marketing bei VT Markets. „Diese Anerkennung gehört den Fans und unseren Kunden, die uns auf diesem Weg begleitet haben. Wir freuen uns darauf, unsere Mission fortzusetzen, die Community zu stärken und unseren Zuschauern auf der ganzen Welt die Faszination dieses Sports näher zu bringen."

Dieser Meilenstein läutet ein neues Kapitel für VT Markets ein, da das Unternehmen weiterhin die Grenzen dessen erweitert, was eine Sportpartnerschaft leisten kann, indem es Sportfans und einem breiteren globalen Publikum greifbaren Mehrwert und Spannung bietet.

Informationen zu VT Markets

VT Markets ist ein regulierter Multi-Asset-Broker, der mittlerweile in über 160 Ländern präsent ist. Das Unternehmen hat zahlreiche internationale Auszeichnungen erhalten, darunter Best Online Trading und Fastest Growing Broker. Im Einklang mit seiner Mission, den Handel für alle zugänglich zu machen, bietet VT Markets einen umfassenden Zugang zu über 1.000 Finanzinstrumenten. Seine Kunden profitieren von einem nahtlosen Handelserlebnis über seine preisgekrönte mobile Anwendung.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von VT Markets. Sie können VT Markets auch auf Facebook, Instagram oder LinkedIn folgen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2935570/VT_Markets_Newcastle_United_Clinch_Double_Wins_Forex_Sports_Awards.jpg