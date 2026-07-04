Xinhua Silk Road: sentindo o calor da Rota da Seda, descobrindo a vibrante vida cotidiana da China: China Railway Express Cargo Trace (Cazaquistão) • sobre o intercâmbio cultural

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Xinhua Silk Road

04 jul, 2026, 16:49 GMT

PEQUIM, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Essa jornada de testemunhar, entender e conectar nos mostrou que, quando a carga chega ao seu destino, a história entre as pessoas está apenas começando. Quando Alisher Rakhat transforma a China por onde viajou em histórias, quando Bulat Mukanov leva de volta ao seu campus a crença de que a cooperação é "preciosa como o ouro" e quando Serik Korzhumbayev compartilha com mais pessoas o que viu e ouviu sobre o Expresso Ferroviário da China com mais pessoas, o intercâmbio cultural se torna, assim, uma realidade que pode ser vista, tocada e sentida. Tem calor, rostos, vozes e um futuro. Assim, os vizinhos tornam-se amigos de confiança, terras distantes ficam próximas aos nossos corações, compartilhando um destino comum, unidas por montanhas e rios.

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Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351128.html

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