Xinhua Silk Road: sentindo o calor da Rota da Seda, descobrindo a vibrante vida cotidiana da China: China Railway Express Cargo Trace (Cazaquistão) • sobre o intercâmbio cultural

PEQUIM, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Essa jornada de testemunhar, entender e conectar nos mostrou que, quando a carga chega ao seu destino, a história entre as pessoas está apenas começando. Quando Alisher Rakhat transforma a China por onde viajou em histórias, quando Bulat Mukanov leva de volta ao seu campus a crença de que a cooperação é "preciosa como o ouro" e quando Serik Korzhumbayev compartilha com mais pessoas o que viu e ouviu sobre o Expresso Ferroviário da China com mais pessoas, o intercâmbio cultural se torna, assim, uma realidade que pode ser vista, tocada e sentida. Tem calor, rostos, vozes e um futuro. Assim, os vizinhos tornam-se amigos de confiança, terras distantes ficam próximas aos nossos corações, compartilhando um destino comum, unidas por montanhas e rios.

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Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/3003665/China_Railway_Express_Cargo_Trace.mp4

FONTE Xinhua Silk Road