Xinhua Silk Road: Die nationalen Straßenradmeisterschaften 2026 in Shenyang (Liaoning) gehen zu Ende

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Xinhua Silk Road

Jul 06, 2026, 07:22 ET

BEIJING, 6. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die nationalen Straßenradmeisterschaften 2026 sowie die nationalen Jugend-Straßenradmeisterschaften gingen in im Kreis Kangping, Shenyang, der Hauptstadt der nordostchinesischen Provinz Liaoning, zu Ende.

Die nationale Radsport-Elite versammelte sich in Kangping zu einem Rennen auf malerischen Strecken, die von Seen, Feuchtgebieten und lokaler Kultur geprägt waren – eine spannende Prüfung von Schnelligkeit und Ausdauer.

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2026 National Road Cycling Championships concludes in Shenyang, Liaoning
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Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351201.html

Video – https://mma.prnewswire.com/media/3004158/b7d44b1df6444a04acf4b61825a7a174_spd.mp4

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