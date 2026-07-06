Xinhua Silk Road: Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Kebangsaan 2026 Berakhir di Shenyang, Liaoning

BEIJING, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Kebangsaan 2026 & Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Belia Kebangsaan telah melabuhkan tirainya di Daerah Kangping, Shenyang, ibu negeri Wilayah Liaoning di timur laut China.

Atlet-atlet elit berbasikal kebangsaan berhimpun di Kangping untuk berlumba di sepanjang laluan yang indah, menampilkan tasik, tanah lembap dan budaya tempatan, dalam satu ujian kelajuan dan ketahanan yang mendebarkan.

2026 National Road Cycling Championships concludes in Shenyang, Liaoning Speed Speed

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351201.html

SOURCE Xinhua Silk Road