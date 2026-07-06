Xinhua Silk Road: Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Kebangsaan 2026 Berakhir di Shenyang, Liaoning

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Xinhua Silk Road

06 Jul, 2026, 20:58 CST

BEIJING, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Kebangsaan 2026 & Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Belia Kebangsaan telah melabuhkan tirainya di Daerah Kangping, Shenyang, ibu negeri Wilayah Liaoning di timur laut China.

Atlet-atlet elit berbasikal kebangsaan berhimpun di Kangping untuk berlumba di sepanjang laluan yang indah, menampilkan tasik, tanah lembap dan budaya tempatan, dalam satu ujian kelajuan dan ketahanan yang mendebarkan.

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2026 National Road Cycling Championships concludes in Shenyang, Liaoning
2026 National Road Cycling Championships concludes in Shenyang, Liaoning

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351201.html

SOURCE Xinhua Silk Road

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