Xinhua Silk Road: Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Kebangsaan 2026 Berakhir di Shenyang, Liaoning
News provided byXinhua Silk Road
06 Jul, 2026, 20:58 CST
BEIJING, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Kebangsaan 2026 & Kejohanan Berbasikal Jalan Raya Belia Kebangsaan telah melabuhkan tirainya di Daerah Kangping, Shenyang, ibu negeri Wilayah Liaoning di timur laut China.
Atlet-atlet elit berbasikal kebangsaan berhimpun di Kangping untuk berlumba di sepanjang laluan yang indah, menampilkan tasik, tanah lembap dan budaya tempatan, dalam satu ujian kelajuan dan ketahanan yang mendebarkan.
Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351201.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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