Xinhua Silk Road: El Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta 2026 concluye en Shenyang, Liaoning

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Xinhua Silk Road

Jul 06, 2026, 07:38 ET

PEKÍN, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Ya han finalizado en el condado de Kangping, Shenyang, capital de la provincia de Liaoning, en el noreste de China, el Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta y el Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo en Ruta de 2026.

La élite del ciclismo nacional se dio cita en Kangping para la celebración de una carrera que recorrió rutas panorámicas con lagos, humedales y muestras de la cultura local, en una emocionante prueba de velocidad y resistencia.

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2026 National Road Cycling Championships concludes in Shenyang, Liaoning
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Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351201.html

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