Xinhua Silk Road: การแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์แห่งชาติประจำปี 2569 ปิดฉากลงที่นครเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง
News provided byXinhua Silk Road
06 Jul, 2026, 20:15 CST
ปักกิ่ง, 6 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- การแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์แห่งชาติ (National Road Cycling Championships) และการแข่งขันจักรยานถนนเยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติ (National Youth Road Cycling Championships) ประจำปี 2569 ได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ที่อำเภอคังผิง (Kangping County) ในนครเสิ่นหยาง เมืองเอกของมณฑลเหลียวหนิง ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจีน
บรรดานักปั่นระดับแนวหน้าจากทั่วประเทศได้มารวมตัวกันที่อำเภอคังผิง เพื่อประชันฝีมือบนเส้นทางแข่งขันอันงดงาม ซึ่งโอบล้อมด้วยทะเลสาบ พื้นที่ชุ่มน้ำ และมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมท้องถิ่น นับเป็นบททดสอบที่เข้มข้นทั้งในด้านความเร็วและความแข็งแกร่งอดทนของนักกีฬา
ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/351201.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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