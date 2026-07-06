Xinhua Silk Road : les championnats nationaux de cyclisme sur route 2026 s'achèvent à Shenyang, dans la province du Liaoning
News provided byXinhua Silk Road
Jul 06, 2026, 08:25 ET
PÉKIN, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les championnats nationaux de cyclisme sur route et les championnats nationaux juniors de cyclisme sur route 2026 se sont achevés dans le comté de Kangping, à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.
Les meilleurs cyclistes du pays se sont retrouvés à Kangping pour une course sur des parcours pittoresques mettant en valeur les lacs, les marais et la culture locale, dans une épreuve passionnante alliant vitesse et endurance.
Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/351201.html
Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/3004158/b7d44b1df6444a04acf4b61825a7a174_spd.mp4
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