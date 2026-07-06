Xinhua Silk Road : les championnats nationaux de cyclisme sur route 2026 s'achèvent à Shenyang, dans la province du Liaoning

PÉKIN, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Les championnats nationaux de cyclisme sur route et les championnats nationaux juniors de cyclisme sur route 2026 se sont achevés dans le comté de Kangping, à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine.

Les meilleurs cyclistes du pays se sont retrouvés à Kangping pour une course sur des parcours pittoresques mettant en valeur les lacs, les marais et la culture locale, dans une épreuve passionnante alliant vitesse et endurance.

2026 National Road Cycling Championships concludes in Shenyang, Liaoning Speed Speed

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