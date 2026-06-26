Xinhua Silk Road: Índices de preços do iaque de Qinghai e da ovelha tibetana são divulgados para fortalecer a marca da pecuária local

Notícias fornecidas por

Xinhua Silk Road

26 jun, 2026, 15:09 GMT

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 23 de junho, dois índices que medem os preços do iaque e da ovelha tibetana na província de Qinghai, no noroeste da China, foram divulgados ao público como um meio de fortalecer a marca e o poder de comunicação do setor pecuário local.

Continue Reading
A foto mostra a coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Índice de Preços Xinhua · Qinghai do Iaque e do Índice de Preços Xinhua · Qinghai da Ovelha Tibetana, realizada em Xining, capital da província de Qinghai, no noroeste da China, em 23 de junho de 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)
A foto mostra a coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Índice de Preços Xinhua · Qinghai do Iaque e do Índice de Preços Xinhua · Qinghai da Ovelha Tibetana, realizada em Xining, capital da província de Qinghai, no noroeste da China, em 23 de junho de 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Os índices, denominados Índice de Preços Xinhua • Qinghai do Iaque e Índice de Preços Xinhua • Qinghai da Ovelha Tibetana, foram divulgados em conjunto pelo Departamento Provincial de Agricultura e Assuntos Rurais de Qinghai, pela Filial de Qinghai da Agência de Notícias Xinhua e pelo Serviço de Informações Econômicas da China (CEIS).

Conhecida como a "capital mundial dos iaques" e a "cidade natal das ovelhas tibetanas na China", Qinghai abriga cerca de 34% da população total de iaques do mundo e mais de 40% do rebanho total de ovelhas tibetanas da China.

Atualmente, os setores de iaques e ovelhas tibetanas de Qinghai precisam urgentemente de mecanismos de fixação de preços eficientes e transparentes para melhorar a relação entre produção e vendas e fortalecer a capacidade de negociação e de definição de preços desses setores, observou Gu Changwei, chefe do Departamento Provincial de Agricultura e Assuntos Rurais de Qinghai.

Ao acompanhar a oferta, a demanda e as tendências do setor em tempo real, os índices podem orientar os produtores locais a programar o ritmo de abate, estabilizar as expectativas do mercado e aproveitar os avanços digitais e padronizados para contar a história do setor, destacou Gu.

O objetivo desses índices é, de forma pragmática, facilitar a transformação digital e, assim, valorizar os dados para promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor pecuário de Qinghai, conforme ressaltou Sun Aidong, chefe da filial da Agência de Notícias Xinhua em Qinghai.

Incluindo os subíndices para animais vivos e carcaças, os indicadores com períodos de referência fixados em 27 de fevereiro de 2024 e pontuação base de 1.000 pontos revelam que, em meados de junho de 2026, os preços do iaque e da ovelha tibetana em Qinghai — que estão intimamente relacionados — saíram de uma fase de baixa e entraram em uma nova fase de tendência de alta.

Apesar disso, os impactos causados pela carne congelada importada e a falta de conscientização dos consumidores sobre o valor dos alimentos do planalto verde levaram a uma transferência inadequada dos preços ao longo da cadeia industrial e tornaram necessária a criação de marcas próprias para estimular o desenvolvimento de alta qualidade dos setores de iaques e ovelhas tibetanas de Qinghai.

Com base na expertise e nos dados da plataforma "Xinhua Indices", o CEIS está empenhado em incentivar a estruturação de uma base de produção agrícola e pecuária sustentável e orgânica na província de Qinghai, por meio do desenvolvimento de um sistema de índices de preços para produtos típicos locais, afirmou Yang Mu, vice-presidente do CEIS.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/351088.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000272/photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road

Da mesma fonte

Xinhua Silk Road: representantes globais do setor imobiliário se reúnem em Langjiu para explorar temas de herança e inovação

Xinhua Silk Road: representantes globais do setor imobiliário se reúnem em Langjiu para explorar temas de herança e inovação

Quando o Fórum de Cultura das Propriedades (região de Baijiu do rio Chishui) começou recentemente na Langjiu Estate, em Sichuan, sudoeste da China,...
Xinhua Silk Road: World Estates Influence Index lançado em Sichuan, sudoeste da China

Xinhua Silk Road: World Estates Influence Index lançado em Sichuan, sudoeste da China

World Estates Influence Index foi lançado oficialmente em 20 de junho no Fórum de Cultura das Propriedades Rurais (região de Baijiu do rio Chishui),...
More Releases From This Source

Explorar

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Agriculture

Agriculture

New Products & Services

New Products & Services

News Releases in Similar Topics