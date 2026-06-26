Xinhua Silk Road: Índices de preços do iaque de Qinghai e da ovelha tibetana são divulgados para fortalecer a marca da pecuária local

PEQUIM, 26 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Em 23 de junho, dois índices que medem os preços do iaque e da ovelha tibetana na província de Qinghai, no noroeste da China, foram divulgados ao público como um meio de fortalecer a marca e o poder de comunicação do setor pecuário local.

A foto mostra a coletiva de imprensa para divulgação dos resultados do Índice de Preços Xinhua · Qinghai do Iaque e do Índice de Preços Xinhua · Qinghai da Ovelha Tibetana, realizada em Xining, capital da província de Qinghai, no noroeste da China, em 23 de junho de 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Os índices, denominados Índice de Preços Xinhua • Qinghai do Iaque e Índice de Preços Xinhua • Qinghai da Ovelha Tibetana, foram divulgados em conjunto pelo Departamento Provincial de Agricultura e Assuntos Rurais de Qinghai, pela Filial de Qinghai da Agência de Notícias Xinhua e pelo Serviço de Informações Econômicas da China (CEIS).

Conhecida como a "capital mundial dos iaques" e a "cidade natal das ovelhas tibetanas na China", Qinghai abriga cerca de 34% da população total de iaques do mundo e mais de 40% do rebanho total de ovelhas tibetanas da China.

Atualmente, os setores de iaques e ovelhas tibetanas de Qinghai precisam urgentemente de mecanismos de fixação de preços eficientes e transparentes para melhorar a relação entre produção e vendas e fortalecer a capacidade de negociação e de definição de preços desses setores, observou Gu Changwei, chefe do Departamento Provincial de Agricultura e Assuntos Rurais de Qinghai.

Ao acompanhar a oferta, a demanda e as tendências do setor em tempo real, os índices podem orientar os produtores locais a programar o ritmo de abate, estabilizar as expectativas do mercado e aproveitar os avanços digitais e padronizados para contar a história do setor, destacou Gu.

O objetivo desses índices é, de forma pragmática, facilitar a transformação digital e, assim, valorizar os dados para promover o desenvolvimento de alta qualidade do setor pecuário de Qinghai, conforme ressaltou Sun Aidong, chefe da filial da Agência de Notícias Xinhua em Qinghai.

Incluindo os subíndices para animais vivos e carcaças, os indicadores com períodos de referência fixados em 27 de fevereiro de 2024 e pontuação base de 1.000 pontos revelam que, em meados de junho de 2026, os preços do iaque e da ovelha tibetana em Qinghai — que estão intimamente relacionados — saíram de uma fase de baixa e entraram em uma nova fase de tendência de alta.

Apesar disso, os impactos causados pela carne congelada importada e a falta de conscientização dos consumidores sobre o valor dos alimentos do planalto verde levaram a uma transferência inadequada dos preços ao longo da cadeia industrial e tornaram necessária a criação de marcas próprias para estimular o desenvolvimento de alta qualidade dos setores de iaques e ovelhas tibetanas de Qinghai.

Com base na expertise e nos dados da plataforma "Xinhua Indices", o CEIS está empenhado em incentivar a estruturação de uma base de produção agrícola e pecuária sustentável e orgânica na província de Qinghai, por meio do desenvolvimento de um sistema de índices de preços para produtos típicos locais, afirmou Yang Mu, vice-presidente do CEIS.

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FONTE Xinhua Silk Road