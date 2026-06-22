Xinhua Silk Road: começa a grande celebração do Festival do Barco-Dragão em Yichang, na província de Hubei, no centro da China

PEQUIM, 22 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Uma grande cerimônia de abertura de um festival cultural e uma regata nacional de barcos-dragão (Yichang) para celebrar o Festival do Barco-Dragão, um festival chinês tradicional associado ao antigo poeta patriótico Qu Yuan, teve início em Yichang, na província de Hubei, no centro da China, nesta sexta-feira.

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Em Yichang, cidade natal de Qu Yuan, a celebração também é dedicada a homenagear o grande poeta. A cerimônia de abertura começou com uma apresentação chamada "Ode a Qu Yuan", com um canto lírico e uma dança graciosa que transmitiram com clareza o espírito imortal do poeta e fizeram o público imergir na atmosfera do festival.

No palco, uma apresentação que combinava música, dança, poesia e artes, mostrando ao público a imagem de vários barcos-dragão competindo no rio. Após a tradicional cerimônia de pintura dos olhos do dragão, uma animada apresentação de música e dança chamada "Regata dos Barcos-Dragão" animou o palco, com vigorosas batidas de tambor que evocavam o espetáculo emocionante dos barcos-dragão competindo no rio.

Depois a animação se transferiu para a água. Ao mesmo tempo, uma regata nacional de barco-dragão teve início, com a Regata Aberta de Barco-dragão para Alunos da Three Gorges University e a Liga de Barco-dragão de Yichang se alternando na competição. Um barco-dragão após o outro cortava as ondas enquanto os remos subiam e desciam em uníssono, com gritos de torcida e o som estrondoso dos tambores ecoando ao longo das margens do rio.

Além da cerimônia de abertura e das regatas de barcos-dragão, o evento cultural do Festival do Barco-Dragão deste ano também conta com várias atividades, incluindo o encontro de poesia do Festival do Barco-Dragão de Zigui e diversas atividades culturais exclusivas com o tema "celebração do Festival do Barco-Dragão em Yichang". Com essas atividades, os visitantes poderão experimentar as autênticas tradições do Festival do Barco-Dragão, ao mesmo tempo em que perpetuam o legado patriótico duradouro de Qu Yuan.

Há séculos, a herança cultural de Qu Yuan está profundamente enraizada em Yichang. Hoje, tradições como as regatas de barcos-dragão e os recitais de poesia continuam a evoluir, levando esse rico legado cultural para além das páginas da história e dando vida a ele com vibração ao longo das margens do rio Yangtze.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997890/image1.jpg

FONTE Xinhua Silk Road