Xinhua Silk Road: งานเฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกรครั้งยิ่งใหญ่เปิดฉากขึ้นที่เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ย์ ทางตอนกลางของจีน
News provided byXinhua Silk Road
21 Jun, 2026, 22:37 CST
ปักกิ่ง, 21 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- พิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ของเทศกาลวัฒนธรรมและการแข่งขันเรือมังกรระดับชาติ (อี๋ชาง) เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกรซึ่งเป็นเทศกาลประเพณีดั้งเดิมของจีนที่เกี่ยวเนื่องกับชวีหยวน (Qu Yuan) กวีผู้รักชาติในสมัยโบราณ ได้เปิดฉากขึ้นที่เมืองอี๋ชาง มณฑลหูเป่ย์ทางตอนกลางของจีน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ณ เมืองอี๋ชาง ซึ่งเป็นบ้านเกิดของชวีหยวน การเฉลิมฉลองครั้งนี้ยังจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงกวีผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้โดยเฉพาะ พิธีเปิดเริ่มต้นด้วยการแสดงชุด "บทสดุดีชวีหยวน" (Ode to Qu Yuan) ซึ่งประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงอันไพเราะและการร่ายรำอันอ่อนช้อย ถ่ายทอดจิตวิญญาณอันคงอยู่เหนือกาลเวลาของกวีผู้นี้ได้อย่างมีชีวิตชีวา และดึงผู้ชมให้ดื่มด่ำเข้าสู่บรรยากาศแห่งเทศกาลได้ในทันที
บนเวที มีการแสดงที่ผสานดนตรี การเต้นรำ บทกวี และศิลปะการแสดงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำเสนอภาพอันงดงามของเรือมังกรจำนวนมากที่กำลังแข่งขันกันกลางสายน้ำท่ามกลางสายตาผู้เข้าชม หลังจากเสร็จสิ้นพิธีแต้มตาเรือมังกรตามธรรมเนียมดั้งเดิม การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์อันเปี่ยมพลังในชุด "การแข่งขันเรือมังกร" (Dragon Boats Race) ก็ได้ปลุกเร้าบรรยากาศบนเวทีให้คึกคัก ด้วยเสียงกลองอันหนักแน่นทรงพลังที่ชวนให้ผู้ชมสัมผัสถึงภาพการแข่งขันเรือมังกรกลางลำน้ำอันดุเดือดและน่าตื่นเต้นราวกับอยู่ในเหตุการณ์จริง
จากนั้น ความคึกคักได้ย้ายจากเวทีสู่ผืนน้ำ การแข่งขันเรือมังกรระดับชาติได้เริ่มต้นขึ้นพร้อมกันกับการแข่งขันเรือมังกรเปิดสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตสามผา (Three Gorges University Students Dragon Boat Race Open) และลีกเรือมังกรเมืองอี๋ชาง (Yichang Dragon Boat League) ซึ่งผลัดเปลี่ยนกันลงชิงชัย เรือมังกรลำแล้วลำเล่าพุ่งฝ่าคลื่นไปข้างหน้า ขณะที่ฝีพายต่างพายพร้อมเพรียงกันอย่างเป็นจังหวะ ท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้องและเสียงกลองดังกระหึ่มสะท้อนตลอดสองฝั่งแม่น้ำ
นอกเหนือจากพิธีเปิดและการแข่งขันเรือมังกรแล้ว งานวัฒนธรรมเทศกาลเรือมังกรในปีนี้ยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานชุมนุมบทกวีเทศกาลเรือมังกรจื่อกุย (Zigui Dragon Boat Festival Poetry Gathering) และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อีกหลายรายการภายใต้ธีม "ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลเรือมังกรในอี๋ชาง" กิจกรรมเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของเทศกาลเรือมังกรอย่างแท้จริง พร้อมทั้งร่วมสืบสานมรดกแห่งความรักชาติอันยั่งยืนของชวีหยวนให้คงอยู่ต่อไป
ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา มรดกทางวัฒนธรรมของชวีหยวนได้หยั่งรากลึกอยู่ในเมืองอี๋ชางอย่างลึกซึ้ง ปัจจุบัน ประเพณีต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันเรือมังกรและการแสดงขับขานบทกวี ยังคงได้รับการสืบทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ก้าวออกจากหน้าประวัติศาสตร์ และกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง
ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/351043.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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