- Xinhua Silk Road: Comienza la celebración del Gran Festival del Bote del Dragón en Yichang, Hubei, China central

PEKÍN, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El viernes dio comienzo en Yichang, provincia de Hubei, en el centro de China, la gran ceremonia de inauguración de un festival cultural y una carrera nacional de botes dragón (Yichang) para celebrar el Festival del Bote Dragón, una festividad tradicional china asociada con el antiguo poeta patriótico Qu Yuan.

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En Yichang, ciudad natal de Qu Yuan, la celebración también estuvo dedicada a conmemorar al gran poeta. La ceremonia de apertura comenzó con una interpretación titulada "Oda a Qu Yuan", que incluyó canto lírico y danza elegante que transmitieron vívidamente el espíritu perdurable del poeta y sumergieron al público de inmediato en el ambiente festivo.

En el escenario, se presentó un espectáculo que combinaba música, danza, poesía y artes, mostrando al público una imagen de varias embarcaciones de dragón compitiendo en el río. Tras la tradicional ceremonia de la colocación de los ojos del dragón, una enérgica presentación de música y danza titulada "Carrera de Botes Dragón" cautivó al público, con potentes redobles de tambor que evocaban el emocionante espectáculo de las embarcaciones de dragón compitiendo en el río.

La emoción se trasladó entonces al agua. Una carrera nacional de botes dragón dio comienzo simultáneamente con la Carrera Abierta de Botes Dragón Estudiantiles de la Universidad de las Tres Gargantas y la Liga de Botes Dragón de Yichang, que se turnaban para competir. Un bote dragón tras otro surcaba las olas mientras los remos subían y bajaban al unísono, con vítores y tambores atronadores que resonaban a lo largo de las orillas del río.

Más allá de la ceremonia de apertura y las carreras de botes dragón, el Festival del Bote Dragón de este año ofrece numerosas actividades, como el encuentro poético Zigui y una serie de eventos culturales emblemáticos bajo el lema "Celebrando el Festival del Bote Dragón en Yichang". Estas actividades permitirán a los visitantes experimentar las auténticas tradiciones del Festival del Bote Dragón, al tiempo que perpetúan el legado patriótico de Qu Yuan.

Durante siglos, el patrimonio cultural de Qu Yuan ha estado profundamente arraigado en Yichang. Hoy en día, tradiciones como las carreras de botes dragón y los recitales de poesía siguen evolucionando, llevando este rico legado cultural más allá de las páginas de la historia y dándole una vida vibrante a lo largo de las orillas del río Yangtsé.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351043.html

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