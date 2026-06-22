Xinhua Silk Road: Sambutan Festival Perahu Naga Besar-besaran bermula di Yichang, Hubei, China Tengah

BEIJING, 22 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Upacara pembukaan besar-besaran bagi sebuah festival kebudayaan dan perlumbaan perahu naga peringkat kebangsaan (Yichang) sempena sambutan Festival Perahu Naga, sebuah perayaan tradisional China yang dikaitkan dengan penyair patriotik purba Qu Yuan, telah bermula di Yichang, Wilayah Hubei, China tengah, pada Jumaat.

Di Yichang, yang merupakan kampung halaman Qu Yuan, sambutan tersebut turut didedikasikan untuk memperingati penyair agung itu. Upacara pembukaan dimulakan dengan persembahan bertajuk 'Ode to Qu Yuan', yang menampilkan nyanyian puitis dan tarian yang anggun, sekali gus menggambarkan dengan jelas semangat abadi penyair tersebut dan serta-merta membawa penonton menjadi asyik dalam suasana festival itu.

Di atas pentas, sebuah persembahan yang menggabungkan muzik, tarian, puisi dan seni dipentaskan, memaparkan kepada penonton gambaran sekumpulan perahu naga yang berlumba di sungai. Selepas upacara tradisional mencalit mata naga, persembahan muzik dan tarian yang penuh bertenaga bertajuk 'Dragon Boats Race' menghangatkan suasana pentas, dengan paluan gendang yang kuat membangkitkan debaran pemandangan perahu naga yang bertanding di sungai.

Keseronokan festival kemudiannya beralih ke kawasan perairan. Perlumbaan perahu naga peringkat kebangsaan bermula serentak dengan Three Gorges University Students Dragon Boat Race Open dan Yichang Dragon Boat League, yang bersaing secara bergilir-gilir. Sebuah demi sebuah perahu naga membelah ombak ketika dayung diangkat dan diturunkan secara serentak, manakala sorakan penonton serta paluan gendang yang berdentam dentum bergema sepanjang tebing sungai.

Selain upacara pembukaan dan perlumbaan perahu naga, acara kebudayaan Festival Perahu Naga tahun ini turut menampilkan begitu banyak aktiviti termasuk perhimpunan puisi Festival Perahu Naga Zigui serta satu siri aktiviti kebudayaan istimewa bertemakan "meraikan Festival Perahu Naga di Yichang". Aktiviti-aktiviti ini akan membolehkan para pengunjung merasai sendiri tradisi Festival Perahu Naga yang autentik sambil meneruskan legasi patriotik Qu Yuan yang tidak lapuk dek zaman.

Selama berabad-abad, warisan budaya Qu Yuan telah berakar umbi di Yichang. Hari ini, tradisi seperti perlumbaan perahu naga dan deklamasi puisi terus berkembang, menghidupkan legasi budaya yang kaya ini melangkaui sekadar yang dicatatkan dalam lipatan sejarah dan dibawa ke dalam kehidupan yang berwarna-warni sepanjang tebing Sungai Yangtze.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/351043.html

SOURCE Xinhua Silk Road