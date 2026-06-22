Xinhua Silk Road: Comienza la gran celebración de la Fiesta del Barco del Dragón en Yichang, provincia de Hubei, en el centro de China

BEIJING, 22 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El viernes, se celebró la gran ceremonia inaugural del festival cultural y regata nacional de barcos dragón (Yichang) para dar comienzo a la Fiesta del Barco del Dragón, festividad tradicional china relacionada con el antiguo poeta patriótico Qu Yuan, en la localidad de Yichang, provincia de Hubei, en el centro de China.

image1

En Yichang, lugar de nacimiento de Qu Yuan, la celebración también está dedicada a conmemorar al gran poeta. La ceremonia inaugural comenzó con una actuación titulada "Oda a Qu Yuan", en la que se combinaron canto lírico y danzas elegantes que transmitieron de forma vívida el espíritu imperecedero del poeta y adentraron al público de inmediato en el ambiente festivo.

En el escenario se representó un espectáculo que combinaba música, danza, poesía y artes y que mostraba al público la imagen de varios barcos de dragón mientras competían en el río. Tras la tradicional ceremonia de pintar los ojos del dragón, una dinámica actuación de música y danza titulada "La carrera de los Barcos Dragón" encendió el escenario, con potentes redobles de tambor que evocaban el emocionante espectáculo de los barcos dragón al competir en el río.

La emoción se trasladó entonces al agua. Una regata nacional de barcos dragón comenzó al mismo tiempo que la Regata Abierta del Barco del Dragón para estudiantes universitarios de las Tres Gargantas y la Liga del Barco del Dragón de Yichang, que se turnaron para competir. Uno tras otro, los barcos dragón surcaban las olas mientras los remos subían y bajaban al unísono, y los vítores y el estruendo de los tambores resonaban a lo largo de las orillas del río.

Además de la ceremonia inaugural y las regatas de barcos dragón, el evento cultural de la Fiesta del Barco del Dragón de este año también cuenta con numerosas actividades, entre las que se incluyen el encuentro poético del Festival de las Barcas de Dragón de Zigui y una serie de actividades culturales emblemáticas con el tema "Celebración de la Fiesta del Barco del Dragón en Yichang". Estas actividades permitirán a los visitantes presenciar auténticas tradiciones de la Fiesta del Barco del Dragón, a la vez que se mantiene vivo el perdurable legado patriótico de Qu Yuan.

Durante siglos, el legado cultural de Qu Yuan ha estado profundamente arraigado en Yichang. En la actualidad, tradiciones como las regatas de barcos dragón y los recitales de poesía siguen evolucionando, lo que permite que este rico legado cultural trascienda las páginas de la historia y cobre vida a orillas del río Yangtsé.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/351043.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2997890/image1.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road