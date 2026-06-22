Xinhua Silk Road：中国中部・湖北省宜昌市で端午節の盛大な祝賀行事が開幕

北京、2026年6月22日 /PRNewswire/ -- 中国の古代の愛国詩人Qu Yuanにゆかりのある伝統的な祭り「端午節」を祝う文化祭典および全国ドラゴンボートレース（宜昌）の盛大な開幕式が、金曜日に中国中部・湖北省宜昌市で開幕しました。

Qu Yuanの故郷である宜昌市では、この祝典は偉大な詩人を顕彰するためのものでもあります。開会式は、Qu Yuanを讃える頌歌（Ode to Qu Yuan）と題した演目で始まり、叙情的な歌と優雅な舞踊が詩人の不朽の精神を生き生きと伝え、観客を瞬く間に祭りの雰囲気に包み込みました。

ステージでは、音楽、舞踊、詩、芸術を融合させた演目が披露され、川で数多くのドラゴンボートが競い合う情景を観客の前に描き出しました。伝統的な龍の点睛式に続き、ドラゴンボート競漕（Dragon Boats Race）と題した躍動感あふれる音楽と舞踊の演目がステージを熱気で包み、力強い太鼓の音が、川で競い合うドラゴンボートの迫力ある光景を思い起こさせました。

その後、熱気は水上へと移りました。全国ドラゴンボートレースも同時にスタートし、三峡大学生ドラゴンボートレースオープン（Three Gorges University Students Dragon Boat Race Open）と宜昌ドラゴンボートリーグ（Yichang Dragon Boat League）のそれぞれのレースが交互に行われました。櫂が一斉に上下する中、ドラゴンボートは次々と波を切って進み、川岸には歓声と轟く太鼓の音が響き渡りました。

開会式とドラゴンボートレースのほか、今年の端午節文化行事では、秭帰端午節詩歌の集い（Zigui Dragon Boat Festival poetry gathering）や、「宜昌で端午節を祝う」をテーマとする一連の特色ある文化活動など、多彩な催しも行われます。これらの活動は、Qu Yuanの不朽の愛国精神を継承しながら、来場者が本場の端午節の伝統を体験する機会となります。

何世紀にもわたり、Qu Yuanの文化遺産は宜昌市に深く根付いてきました。今日、ドラゴンボートレースや詩の朗読といった伝統は進化を続けており、この豊かな文化遺産を歴史の記録にとどめることなく、長江のほとりで生き生きと息づかせています。

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SOURCE Xinhua Silk Road