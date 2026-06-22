Xinhua Silk Road : coup d'envoi du Festival des bateaux-dragons à Yichang, dans la province du Hubei, au centre de la Chine

PÉKIN, 22 juin 2026 /PRNewswire/ -- Une grande cérémonie d'inauguration d'un festival culturel et d'une course nationale de bateaux-dragons (Yichang), organisée pour célébrer le Festival des bateaux-dragons, une fête traditionnelle chinoise associée à l'ancien poète patriote Qu Yuan, a débuté vendredi à Yichang, dans la province du Hubei, au centre de la Chine.

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À Yichang, ville natale de Qu Yuan, cette fête est également consacrée à la commémoration de ce grand poète. La cérémonie d'ouverture a débuté par un spectacle intitulé Ode à Qu Yuan, mêlant chant lyrique et danse gracieuse, qui a su transmettre avec force l'esprit intemporel du poète et plonger instantanément le public dans l'ambiance du festival.

Sur scène, un spectacle mêlant musique, danse, poésie et arts a été présenté, offrant au public l'image d'une flotte de bateaux-dragons en pleine course sur la rivière. Après la cérémonie traditionnelle de « pointage des yeux du dragon », un spectacle dynamique de musique et de danse appelé La course des bateaux-dragons a enflammé la scène, avec des battements de tambour puissants évoquant le spectacle palpitant des bateaux-dragons s'affrontant sur la rivière.

L'effervescence s'est ensuite déplacée vers l'eau. Une course nationale de bateaux-dragons a débuté en même temps que l'Open universitaire des Trois Gorges et la Ligue de bateaux-dragons de Yichang, qui se sont succédé pour disputer les épreuves. Les bateaux-dragons fendaient les vagues les uns après les autres, leurs rames se levant et s'abaissant à l'unisson, tandis que les acclamations et le roulement tonitruant des tambours résonnaient le long des berges.

Outre la cérémonie d'ouverture et les courses de bateaux-dragons, l'événement culturel du Festival des bateaux-dragons de cette année propose également de nombreuses activités, notamment le rassemblement poétique du Festival des bateaux-dragons de Zigui et une série d'activités culturelles phares sur le thème de la « célébration du Festival des bateaux-dragons à Yichang ». Ces activités permettront aux visiteurs de découvrir les traditions authentiques du Festival des bateaux-dragons tout en perpétuant l'héritage patriotique intemporel de Qu Yuan.

Depuis des siècles, l'héritage culturel de Qu Yuan est profondément ancré à Yichang. Aujourd'hui, des traditions telles que les courses de bateaux-dragons et les récitals de poésie continuent d'évoluer, faisant sortir cet héritage culturel des pages de l'histoire pour lui insuffler une vie nouvelle sur les rives du Yangtsé.

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