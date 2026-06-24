Xinhua Silk Road: 중국 후베이성 이창에서 성대한 단오절 축제 개막

베이징 2026년 6월 24일 /PRNewswire/ -- 고대 애국 시인 굴원(Qu Yuan)과 관련된 중국 전통 명절인 단오절을 기념하기 위한 문화제와 전국 용선 경주(이창)의 성대한 개막식이 금요일 중국 중부 후베이성 이창에서 열렸다.

굴원의 고향인 이창에서 이번 축제는 이 위대한 시인을 기리는 의미도 담고 있다. 개막식은 서정적인 노래와 우아한 춤으로 시인의 불멸의 정신을 생생하게 전하며 관객들을 단숨에 축제 분위기 속으로 이끈 공연 굴원 송가(Ode to Qu Yuan)로 시작됐다.

무대에서는 음악, 무용, 시, 예술이 어우러진 공연이 펼쳐지며 여러 척의 용선이 강에서 경주하는 장면을 관객에게 선보였다. 전통적인 용 눈 점찍기 의식에 이어, 역동적인 음악과 무용 공연인 용선 경주(Dragon Boats Race)가 무대를 달궜으며, 힘찬 북소리는 강 위에서 용선들이 겨루는 짜릿한 장관을 떠올리게 했다.

열기는 이어 물 위로 옮겨갔다. 전국 용선 경주가 삼협대학교 학생 용선 경주 오픈 및 이창 용선 리그와 동시에 시작돼 차례로 경기가 진행됐다. 용선들이 잇달아 물살을 가르며 나아갔고, 노는 일제히 오르내렸으며, 강둑을 따라 환호성과 우렁찬 북소리가 울려 퍼졌다.

개막식과 용선 경주 외에도, 올해 단오절 문화 행사는 쯔구이 단오절 시 모임(Zigui Dragon Boat Festival poetry gathering)과 '이창에서 단오절 기념(celebrating the Dragon Boat Festival in Yichang)'을 주제로 한 일련의 대표 문화 활동 등 다채로운 프로그램을 마련했다. 이러한 활동은 방문객들이 정통 단오절 전통을 체험하는 동시에 굴원의 변함없는 애국적 유산을 계승할 수 있도록 할 예정이다.

수 세기 동안 굴원의 문화유산은 이창에 깊이 뿌리내려 왔다. 오늘날 용선 경주와 시 낭송 같은 전통은 계속 진화하며, 이 풍부한 문화유산을 역사의 기록을 넘어 양쯔강변의 생생한 삶 속으로 되살리고 있다.

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SOURCE Xinhua Silk Road