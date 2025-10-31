Xinhua Silk Road: Conferência Anual do Fórum da Rua Financeira 2025 começa nesta segunda-feira, destacando o desenvolvimento financeiro global de alta qualidade

PEQUIM, 31 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Conferência Anual do Fórum da Rua Financeira 2025 teve início nesta segunda-feira, reunindo participantes da China e do exterior para discutir formas de promover o desenvolvimento financeiro global de alta qualidade.

Sob o tema "Desenvolvimento Financeiro Global em uma Era de Inovação, Transformação e Reestruturação", a conferência anual estabelece um fórum principal, fóruns paralelos, a Conferência de Fintech 2025 e outras atividades complementares.

Convidados de destaque, vindos de mais de 30 países e regiões ao redor do mundo, estão participando das diversas atividades da conferência anual deste ano, cujos fóruns principal e paralelos incluem 27 sessões temáticas, seis atividades de matchmaking voltadas para investimento e financiamento, entre outras iniciativas.

Com encerramento previsto para quinta-feira, a Conferência Anual do Fórum da Rua Financeira 2025 é coorganizada pelo Governo Popular do Município de Pequim, pelo Banco Popular da China, pela Administração Nacional de Regulação Financeira, pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, pela Xinhua News Agency e pela Administração Estatal de Câmbio.

Link original: https://en.imsilkroad.com/p/348090.html

FONTE Xinhua Silk Road