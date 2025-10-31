Xinhua Silk Road: '2025 금융가 포럼 연례회의' 월요일 개막, 글로벌 금융의 고품질 발전 강조

베이징 2025년 10월 31일 /PRNewswire/ -- 2025 금융가 포럼 연례회의(Financial Street Forum 2025 Annual Conference)가 월요일(현지 시간) 베이징에서 막을 올렸다. 고품질 글로벌 금융 발전 방안을 논의하기 위한 이번 회의에 중국과 해외 각국의 참가자들이 한자리에 모였다.

'혁신•전환•재편 시대의 글로벌 금융 발전(Global Financial Development in an Era of Innovation, Transformation and Restructuring)'을 주제로 열린 이번 연례 회의는 본 포럼과 분과 포럼, 핀테크 컨퍼런스 2025(Fintech Conference 2025) 등 다양한 활동들로 구성됐다.

올해 회의에는 전 세계 30여 국가 및 지역에서 온 고위급 인사들이 본 포럼과 분과 포럼에 참여한다. 총 27개의 주제 세션과 6개의 투자•금융 연계 매치메이킹 행사를 비롯한 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

이번 2025 금융가 포럼 연례회의는 목요일 폐막할 예정이며, 베이징시 인민정부(People's Government of Beijing Municipality), 중국인민은행(People's Bank of China), 국가금융감독관리총국(National Financial Regulatory Administration), 중국증권감독관리위원회(China Securities Regulatory Commission), 신화통신(Xinhua News Agency), 국가외환관리국(State Administration of Foreign Exchange)이 공동 주최한다.

원본 링크: https://en.imsilkroad.com/p/348090.html

