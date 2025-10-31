Xinhua Silk Road : La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 s'est ouverte lundi et met l'accent sur un développement financier mondial de grande qualité

PÉKIN, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 a débuté ici lundi, réunissant des participants de Chine et de l'étranger pour discuter des moyens de promouvoir un développement financier mondial de haute qualité.

Sous le thème « Global Financial Development in an Era of Innovation, Transformation and Restructuring » (Le développement financier mondial à l'ère de l'innovation, de la transformation et de la restructuration), la conférence annuelle prévoit un forum principal, des forums parallèles, la conférence Fintech 2025 et d'autres activités.

Des invités de marque, venus de plus de 30 pays et régions du monde, participent actuellement aux diverses activités de la conférence annuelle de cette année, dont les forums principaux et parallèles comprennent 27 sessions thématiques, six activités de mise en relation liées à l'investissement et au financement, etc.

La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025, qui doit se terminer ce jeudi, est organisée conjointement par le gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, la Banque populaire de Chine, l'Administration nationale de régulation financière, la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières, l'Agence de presse Xinhua et l'Administration nationale des changes.

Lien initial : https://en.imsilkroad.com/p/348090.html