Xinhua Silk Road: la conferencia anual del Foro de la Calle Financiera 2025 inicia el lunes para destacar el desarrollo financiero mundial de alta calidad

BEIJING, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- La conferencia anual del Foro de la Calle Financiera 2025 dio inicio aquí el lunes y reunió a participantes de China y el extranjero para analizar formas de promover el desarrollo financiero mundial de alta calidad.

Con el lema "Desarrollo financiero mundial en una era de innovación, transformación y reestructuración", la conferencia anual organiza un foro principal, foros paralelos, la Conferencia Fintech 2025 y otras actividades.

Invitados de alto nivel, procedentes de más de 30 países y regiones de todo el mundo, participan ahora en diversas actividades de la conferencia anual de este año, cuyos foros principales y paralelos incluyen 27 sesiones temáticas, seis actividades de intermediación relacionadas con la inversión y la financiación, etc.

Prevista para concluir el jueves, la conferencia anual del Foro de la Calle Financiera 2025 está copatrocinada por el Gobierno Popular del Municipio de Beijing, el Banco Popular de China, la Administración Nacional de Regulación Financiera, la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China, la Agencia de Noticias Xinhua y la Administración Estatal de Divisas.

