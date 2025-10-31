Xinhua Silk Road: Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 beginnt am Montag und beleuchtet die hochwertige globale Finanzentwicklung.

BEIJING, 31.Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 begann am Montag hier und brachte Teilnehmer aus China und dem Ausland zusammen, um Wege zur Förderung einer hochwertigen globalen Finanzentwicklung zu diskutieren.

Unter dem Motto „Globale Finanzentwicklung in einer Zeit der Innovation, Transformation und Umstrukturierung" umfasst die Jahreskonferenz ein Hauptforum, Parallelforen, die Fintech-Konferenz 2025 und weitere Aktivitäten.

Hochkarätige Gäste aus über 30 Ländern und Regionen weltweit nehmen derzeit an den vielfältigen Aktivitäten der diesjährigen Jahreskonferenz teil, deren Haupt- und Parallelforen 27 thematische Sitzungen, sechs Matchmaking-Aktivitäten im Bereich Investitionen und Finanzierung usw. umfassen.

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025, die am Donnerstag zu Ende geht, wird gemeinsam von der Volksregierung der Stadt Beijing, der Volksbank von China, der Nationalen Finanzaufsichtsbehörde, der China Securities Regulatory Commission, der Nachrichtenagentur Xinhua und der Staatlichen Devisenverwaltung veranstaltet.

Xinhua Silk Road: La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025 comienza el lunes

La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025 dio comienzo el lunes, reuniendo a participantes de China y del extranjero para debatir sobre...

Xinhua Silk Road : La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 s'est ouverte lundi et met l'accent sur un développement financier mondial de grande qualité

La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 a débuté ici lundi, réunissant des participants de Chine et de l'étranger pour discuter des...
