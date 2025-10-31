Xinhua Silk Road：2025年金融街フォーラム年次会議が月曜日に開幕――高品質なグローバル金融発展をテーマに開催

北京、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- 2025年金融街フォーラム年次会議が月曜日に開幕し、中国国内外からの参加者が集まり、高品質なグローバル金融発展を促進するための方策について議論を交わした。

「イノベーション・変革・再構築の時代におけるグローバル金融の発展」をテーマに掲げた本年次会議では、メインフォーラムのほか、分科フォーラム、Fintech Conference 2025など、さまざまな関連イベントが開催される。

今年の年次会議には、世界30か国・地域以上から著名な来賓が参加しており、メインフォーラムおよび分科フォーラムでは、27のテーマ別セッションや6つの投資・資金調達関連のマッチングイベントなど、多彩なプログラムが展開されている。

木曜日に閉幕予定の2025年金融街フォーラム年次会議は、北京市人民政府、中国人民銀行、国家金融監督管理総局、中国証券監督管理委員会、新華社通信、国家外貨管理局の共催によって開催されている。

