Xinhua Silk Road: La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025 comienza el lunes

News provided by

Xinhua Silk Road

Oct 31, 2025, 12:47 ET

- Xinhua Silk Road: La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025 comienza el lunes, destacando el desarrollo financiero global de alta calidad

PEKÍN  , 31 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025 dio comienzo el lunes, reuniendo a participantes de China y del extranjero para debatir sobre cómo impulsar un desarrollo financiero global de alta calidad.

Bajo el lema "Desarrollo Financiero Global en una Era de Innovación, Transformación y Reestructuración", la conferencia anual incluye un foro principal, foros paralelos, la Conferencia Fintech 2025 y otras actividades.

Invitados de alto nivel, procedentes de más de 30 países y regiones de todo el mundo, participan actualmente en las diversas actividades de la conferencia anual de este año, cuyos foros principales y paralelos incluyen 27 sesiones temáticas, seis actividades de networking relacionadas con la inversión y la financiación, etc.

La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025, que concluirá el jueves, está organizada conjuntamente por el Gobierno Popular Municipal de Pekín, el Banco Popular de China, la Administración Nacional de Regulación Financiera, la Comisión Reguladora de Valores de China, la Agencia de Noticias Xinhua y la Administración Estatal de Divisas.

Enlace original:  https ://en.imsilkroad.com/p/348090.html

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

Xinhua Silk Road: Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 beginnt am Montag und beleuchtet die hochwertige globale Finanzentwicklung.

Die Jahreskonferenz des Financial Street Forum 2025 begann am Montag hier und brachte Teilnehmer aus China und dem Ausland zusammen, um Wege zur...

Xinhua Silk Road : La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 s'est ouverte lundi et met l'accent sur un développement financier mondial de grande qualité

La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025 a débuté ici lundi, réunissant des participants de Chine et de l'étranger pour discuter des...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics