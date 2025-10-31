- Xinhua Silk Road: La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025 comienza el lunes, destacando el desarrollo financiero global de alta calidad

PEKÍN , 31 de octubre de 2025/PRNewswire/ -- La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025 dio comienzo el lunes, reuniendo a participantes de China y del extranjero para debatir sobre cómo impulsar un desarrollo financiero global de alta calidad.

Bajo el lema "Desarrollo Financiero Global en una Era de Innovación, Transformación y Reestructuración", la conferencia anual incluye un foro principal, foros paralelos, la Conferencia Fintech 2025 y otras actividades.

Invitados de alto nivel, procedentes de más de 30 países y regiones de todo el mundo, participan actualmente en las diversas actividades de la conferencia anual de este año, cuyos foros principales y paralelos incluyen 27 sesiones temáticas, seis actividades de networking relacionadas con la inversión y la financiación, etc.

La Conferencia Anual del Foro Financial Street 2025, que concluirá el jueves, está organizada conjuntamente por el Gobierno Popular Municipal de Pekín, el Banco Popular de China, la Administración Nacional de Regulación Financiera, la Comisión Reguladora de Valores de China, la Agencia de Noticias Xinhua y la Administración Estatal de Divisas.

Enlace original: https ://en.imsilkroad.com/p/348090.html