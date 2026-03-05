Xinhua Silk Road: País chinês realiza exposição de porcelana branca em Genebra

PEQUIM, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Quando mais de 30 obras de arte em porcelana branca, semelhantes ao jade e realistas, foram recentemente expostas no Palais des Nations em Genebra, sua requintada qualidade no esmalte, textura e modelagem interpretaram bem a essência da beleza oriental.

Em 24 de fevereiro, a etapa de Genebra da exposição internacional itinerante de porcelana branca iniciada pelo condado do sudeste da China, iniciativa de Dehua, foi realizada no Palais des Nations, sede do Escritório das Nações Unidas em Genebra.

Foto tirada em 24 de fevereiro mostra Fang Junqin, secretário do Partido no condado de Dehua, na província de Fujian, sudeste da China, apresentando peças de porcelana branca de Dehua a visitantes estrangeiros no Palais des Nations, em Genebra, na Suíça. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Como um país famoso pela produção do "Blanc de Chine" ou icônica porcelana branca da China, a Dehua, cujos mercados de exportação de porcelanas abrangem mais de 190 países e regiões, busca fortalecer a presença na Europa.

Expostas nos estandes de exibição no Palais des Nations, mais de 30 peças de porcelana branca de Dehua, incluindo chamativas garrafas e esculturas de porcelana, chamaram a atenção de autoridades da ONU, diplomatas estrangeiros e especialistas dos círculos empresariais e culturais da China e da Suíça.

Durante um simpósio sobre governança global e desenvolvimento empresarial de alta qualidade, realizado também em Genebra em 24 de fevereiro, outra atividade de promoção foi realizada por Dehua para explorar a ressonância entre diferentes culturas e círculos.

Quase 50 convidados chineses e suíços se reuniram durante o evento e participaram de discussões sobre as oportunidades emergentes na investida internacional da indústria de porcelana da Dehua.

Há cerca de um milênio, as porcelanas brancas de Dehua foram chamadas de "Blanc de Chine" quando chegaram à Europa e, atualmente, espera-se que a exposição de Genebra leve o "Blanc de Chine" a um palco mais amplo no mundo, disse Fang Junqin, chefe do Partido do Condado de Dehua, na província de Fujian, sudeste da China.

Por meio de um esforço mais amplo de branding, do "globalizar" cultural e da proteção da propriedade intelectual, a Dehua agora está se integrando mais profundamente à cadeia de valor global, acrescentou Fang.

Com base no valor anual de produção anual de 76 bilhões de yuans do grupo industrial local de porcelana atualmente em 76 bilhões de yuans, o condado está avançando com um plano de desenvolvimento de alta qualidade de 5 anos para elevar o valor da produção local de porcelana para 100 bilhões de yuans até 2027.

Durante a atividade de promoção, foi inaugurado o centro de promoção suíço "Blanc de Chine • Porcelain from Dehua", marcando um passo importante para o país chinês explorar o mercado europeu.

Link original:https://en.imsilkroad.com/p/349647.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925734/Photo.jpg

FONTE Xinhua Silk Road