Xinhua Silk Road: Chinesischer Landkreis veranstaltet Ausstellung über weißes Porzellan in Genf

BEIJING, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Als kürzlich über 30 jadeähnliche und lebensechte Kunstwerke aus weißem Porzellan im Palais des Nations in Genf ausgestellt wurden, spiegelte ihre exquisite Glasur, Textur und Formgebung die Essenz orientalischer Schönheit wider.

Am 24. Februar fand im Palais des Nations, dem Sitz des Büros der Vereinten Nationen in Genf, die Genfer Etappe der von der südostchinesischen Gemeinde Dehua initiierten internationalen Wanderausstellung für weißes Porzellan statt.

Photo taken on Feb. 24 shows Fang Junqin, Party Chief of Dehua County in southeast China's Fujian Province introducing Dehua white porcelain exhibits to foreigners in Palais des Nations in Geneva, Switzerland.

Als Landkreis, der für die Herstellung des „Blanc de Chine" oder Chinas ikonischem weißem Porzellan bekannt ist, strebt Dehua, dessen Exportmärkte für Porzellan mehr als 190 Länder und Regionen umfassen, eine Stärkung seiner Präsenz in Europa an.

Die gut 30 Exponate aus weißem Dehua-Porzellan, darunter auffällige Porzellanflaschen und Skulpturen, die auf Ausstellungsständen im Palais des Nations zu sehen waren, zogen die Aufmerksamkeit von UN-Beamten, ausländischen Diplomaten und Experten aus chinesischen und schweizerischen Wirtschafts- und Kulturkreisen auf sich.

Während eines Symposiums über globale Governance und hochwertige Unternehmensentwicklung, das ebenfalls am 24. Februar in Genf stattfand, veranstaltete Dehua eine weitere Werbeaktion, um die Resonanz zwischen verschiedenen Kulturen und Kreisen zu erkunden.

Fast 50 chinesische und schweizerische Gäste versammelten sich dort während der Veranstaltung und nahmen an Diskussionen über die sich abzeichnenden Chancen im internationalen Vorstoß der Porzellanindustrie von Dehua teil.

Vor etwa einem Jahrtausend wurden die weißen Porzellanwaren aus Dehua bei ihrer Einführung in Europa als „Blanc de Chine" bezeichnet. Heute soll die Ausstellung in Genf „Blanc de Chine" auf eine breitere Bühne in der Welt bringen, sagte Fang Junqin, Parteichef des Bezirks Dehua in der südostchinesischen Provinz Fujian.

Durch umfassendere Markenbildungsmaßnahmen, die „Globalisierung" der Kultur und den Schutz des geistigen Eigentums integriere sich Dehua nun tiefer in die globale Wertschöpfungskette, fügte Fang hinzu.

Auf der Grundlage des derzeitigen Jahresumsatzes des lokalen Porzellanindustrieclusters in Höhe von 76 Milliarden Yuan treibt der Kreis einen Fünfjahresplan für hochwertige Entwicklung voran, um den lokalen Porzellanumsatz bis 2027 auf 100 Milliarden Yuan zu steigern.

Im Rahmen der Werbeaktion wurde das Schweizer Werbezentrum „Blanc de Chine • Porzellan aus Dehua" eröffnet, was einen wichtigen Schritt für den chinesischen Kreis bei der Erschließung des europäischen Marktes darstellt.

