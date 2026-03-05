Xinhua Silk Road:Un condado chino presenta una exposición de porcelana blanca en Ginebra

PEKÍN, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Cuando más de 30 obras de arte de porcelana blanca, con un toque de jade y de gran realismo, se exhibieron recientemente en el Palacio de las Naciones de Ginebra, la exquisitez de su esmaltado, textura y forma interpretó a la perfección la esencia de la belleza oriental.

El 24 de febrero, la exposición itinerante internacional de porcelana blanca, organizada por el condado Dehua en el sureste de China, se celebró en el Palacio de las Naciones, sede de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

Photo taken on Feb. 24 shows Fang Junqin, Party Chief of Dehua County in southeast China's Fujian Province introducing Dehua white porcelain exhibits to foreigners in Palais des Nations in Geneva, Switzerland.

Como condado famoso por la producción del "Blanc de Chine", la icónica porcelana blanca de China, Dehua, cuyos mercados de exportación de porcelana abarcan más de 190 países y regiones, busca fortalecer su presencia en Europa.

Exhibidas en los expositores del Palacio de las Naciones, las más de 30 piezas de porcelana blanca de Dehua, que incluyen llamativas botellas y esculturas, llamaron la atención de funcionarios de la ONU, diplomáticos extranjeros y expertos de los círculos empresariales y culturales de China y Suiza.

Durante un simposio sobre gobernanza global y desarrollo empresarial de alta calidad, celebrado también en Ginebra el 24 de febrero, Dehua realizó otra actividad de promoción para explorar la resonancia entre diferentes culturas y círculos.

Cerca de 50 invitados chinos y suizos se reunieron durante el evento y participaron en debates sobre las oportunidades emergentes en el impulso internacional de la industria de la porcelana de Dehua.

Hace aproximadamente un milenio, las porcelanas blancas de Dehua se denominaban "Blanc de Chine" al llegar a Europa y, actualmente, se espera que la exposición de Ginebra dé a conocer el "Blanc de Chine" a un público más amplio en todo el mundo, afirmó Fang Junqin, jefe del Partido Comunista del condado de Dehua, en la provincia de Fujian, sureste de China.

Mediante un mayor esfuerzo de marca, la internacionalización cultural y la protección de la propiedad intelectual, Dehua se está integrando ahora más profundamente en la cadena de valor global, añadió Fang.

Basándose en el valor de producción anual actual de 76 mil millones de yuanes del clúster industrial de porcelana local, el condado está impulsando un plan quinquenal de desarrollo de alta calidad para elevar el valor de la producción local de porcelana a 100 mil millones de yuanes para 2027.

Durante la actividad de promoción, se inauguró el centro de promoción suizo "Blanc de Chine • Porcelain from Dehua", lo que marca un paso importante para que el condado chino explore el mercado europeo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/349647.html