Xinhua Silk Road: Condado chino presenta una muestra de porcelana blanca en Ginebra

BEIJING , 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La reciente muestra de más de 30 obras de arte realistas en porcelana blanca y material similar al jade presentada en el Palacio de las Naciones en Ginebra, constituyó una excelente interpretación de la esencia de la belleza oriental a través de la exquisitez del esmalte, la textura y la forma.

La parada en Ginebra de la exposición itinerante internacional de porcelana blanca iniciada por el condado de Dehua en el sureste de China tuvo lugar el 24 de febrero en el Palacio de las Naciones, sede de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.

La foto tomada el 24 de febrero muestra a Fang Junqin, líder el partido del condado de Dehua, en la provincia de Fujian, al sureste de China, presentando la muestra de porcelana blanca de Dehua a los asistentes internacionales en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Dehua es un célebre condado reconocido por la producción de "Blanc de Chine" o la emblemática porcelana blanca de China, con un mercado de porcelanas de exportación que se extiende por más de 190 países y regiones, y que busca aumentar su presencia en Europa.

Ubicadas en stands de exposición en el Palacio de las Naciones, las más de 30 obras porcelana blanca de Dehua, que incluyen llamativas botellas y esculturas de porcelana, llamaron la atención de funcionarios de la ONU, diplomáticos foráneos y expertos del sector empresarial y el ámbito cultural de China y Suiza.

Durante un simposio sobre la gobernanza mundial y el desarrollo empresarial de alta calidad realizado también en Ginebra el 24 de febrero, Dehua llevó a cabo otra actividad de promoción destinada a explorar la resonancia entre los diferentes ámbitos y culturas.

Cerca de 50 invitados chinos y suizos se reunieron en el lugar durante el evento y participaron en debates acerca de las nuevas oportunidades en el avance internacional del sector de la porcelana de Dehua.

Hace casi mil años, cuando las porcelanas de Dehua ingresaron a Europa, recibieron el nombre de "Blanc de Chine", y hoy en día se espera que la exposición de Ginebra amplíe la presencia del "Blanc de Chine" en el escenario mundial, expresó Fang Junqin, líder del partido del condado de Dehua en la provincia de Fujian, en el sureste de China.

A través de iniciativas más amplias de la marca, la internacionalización cultural y la protección de la propiedad intelectual, actualmente Dehua se está integrando mucho más a la cadena de valor global, añadió Fang.

Sobre la base del valor de producción anual en la actualidad de 76 mil millones de yuanes del clúster industrial de la porcelana local, el condado promueve un plan de desarrollo de alta calidad a 5 años con el objetivo de aumentar el valor de la producción de la porcelana local a 100 mil millones de yuanes para 2027.

Durante la actividad promocional, se inauguró el centro promotor suizo "Blanc de Chine • Porcelain from Dehua", lo que constituye un paso importante para que el condado chino explore el mercado europeo.

Enlace original: https://en.imsilkroad.com/p/349647.html

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925735/Photo.jpg

FUENTE Xinhua Silk Road