Xinhua Silk Road : un comté chinois organise une exposition de porcelaine blanche à Genève

PÉKIN, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lorsqu'une trentaine d'œuvres en porcelaine blanche d'un réalisme frappant et rappelant le jade ont été récemment exposées au Palais des Nations à Genève, la finesse de leur glaçure, leur texture et leur forme ont parfaitement reflété l'essence de la beauté orientale.

Le 24 février, l'étape de Genève de l'exposition itinérante internationale de porcelaine blanche, initiée par le comté de Dehua, dans le sud-est de la Chine, s'est tenue au Palais des Nations, siège du Bureau des Nations Unies à Genève.

Photo taken on Feb. 24 shows Fang Junqin, Party Chief of Dehua County in southeast China's Fujian Province introducing Dehua white porcelain exhibits to foreigners in Palais des Nations in Geneva, Switzerland.

Réputé pour la production du « Blanc de Chine », la porcelaine blanche emblématique de la Chine, le comté de Dehua, dont les marchés d'exportation de porcelaines couvrent plus de 190 pays et régions, cherche à renforcer sa présence en Europe.

Présentées sur les stands d'exposition du Palais des Nations, les quelque 30 œuvres en porcelaine blanche de Dehua exposées, dont des bouteilles et sculptures en porcelaine particulièrement remarquables, ont attiré l'attention des responsables de l'ONU, des diplomates étrangers, ainsi que des experts issus des milieux économiques et culturels chinois et suisses.

Lors d'un symposium sur la gouvernance mondiale et le développement d'entreprises de haute qualité, également organisé à Genève le 24 février, une autre activité de promotion a été menée par Dehua pour explorer la résonance entre différentes cultures et milieux.

Près de 50 invités chinois et suisses se sont réunis lors de cet événement et ont participé à des discussions sur les opportunités émergentes dans le développement international de l'industrie de la porcelaine de Dehua.

Il y a environ un millénaire, les porcelaines blanches de Dehua furent nommées « Blanc de Chine » lorsqu'elles arrivèrent en Europe. Aujourd'hui, l'exposition de Genève devrait offrir au « Blanc de Chine » une scène mondiale plus vaste, a déclaré Fang Junqin, secrétaire du Parti du comté de Dehua dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine.

Grâce à des efforts de valorisation de marque plus larges, à une démarche culturelle d'internationalisation et à la protection de la propriété intellectuelle, Dehua s'intègre désormais plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale, a ajouté M. Junqin.

Sur la base d'une valeur de production annuelle actuelle de 76 milliards de yuans pour le cluster industriel local de la porcelaine, le comté met en œuvre un plan de développement de haute qualité sur cinq ans visant à porter la valeur de production locale de porcelaine à 100 milliards de yuans d'ici 2027.

Lors de l'opération promotionnelle, le centre de promotion suisse « Blanc de Chine • Porcelaine de Dehua » a été inauguré, marquant une étape importante pour le comté chinois dans son exploration du marché européen.

Lien original : https://fr.imsilkroad.com/p/349647.html

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2922779/Photo.jpg