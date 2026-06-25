Xinhua Silk Road: representantes globais do setor imobiliário se reúnem em Langjiu para explorar temas de herança e inovação

PEQUIM, 25 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Quando o Fórum de Cultura das Propriedades (região de Baijiu do rio Chishui) começou recentemente na Langjiu Estate, em Sichuan, sudoeste da China, especialistas imobiliários globais se reuniram para explorar maneiras de alcançar inovações orientadas ao desenvolvimento por meio da herança para navegar pelos ciclos de mercado.

A foto mostra Wang Bowei, CEO da Sichuan Langjiu Co., Ltd., discursando durante o Fórum da Cultura das Propriedades Produtoras de Baijiu (região do Rio Chishui), realizado na província de Sichuan, sudoeste da China, em 20 de junho de 2026. (PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Atualmente, herança e inovação são as questões centrais enfrentadas pelas marcas globais de bebidas alcoólicas, disseram proprietários e especialistas globais, que concordam que o crescimento baseado na qualidade é o consenso entre propriedades na China e no exterior.

Para a Langjiu Estate, a qualidade é sempre seu princípio fundamental de desenvolvimento e ela tem se dedicada a unir a China ao mundo por meio do baijiu, tornando a qualidade premium e a cultura única do baijiu mais valorizadas mundialmente, observou Wang Bowei, CEO da Sichuan Langjiu Co., Ltd.

Baseada em sua técnica tradicional de produção e no ambiente único de armazenamento proporcionado pela Montanha Tianbao dentro da propriedade Langjiu, a empresa atualmente possui até 300.000 toneladas de baijiu de alta qualidade com aroma marcante.

Com as vendas anuais estritamente limitadas a no máximo um décimo do volume armazenado de bebida, a Sichuan Langjiu Co., Ltd. demonstra na prática o que conduz o negócio de baijiu como um setor que representa o valor do tempo, enfatizou Wang.

Ao relembrar mais de um século de história da Maison Camus, uma renomada destilaria francesa baseada em uma propriedade rural, seu membro do conselho Ryan Camus afirmou que as operações independentes garantem a qualidade do produto da Maison Camus ao longo de gerações de tradição.

Com adegas que cobrem mais de 10.000 metros quadrados, a Weingut Schloss Reinhartshausen armazena vinhos que datam de 1861, e, a cada duas décadas, são realizadas inspeções, degustações, registros e a necessidade de novo lacre das garrafas para garantir a qualidade, afirmou Laurenz P. Lergenmüller, CEO da Weingut Schloss Reinhartshausen.

Todos esses esforços que priorizam a qualidade demonstram não apenas a determinação das propriedades chinesas e estrangeiras em manter a tradição de qualidade, mas também seu compromisso com a inovação baseada na qualidade para enfrentar o declínio global na demanda por bebidas alcoólicas e as mudanças nas preferências dos consumidores.

Ao recriar a experiência de degustação e a integração intersetorial, a Langjiu Estate aumentou seu apelo junto ao consumidor e, desde sua abertura ao público em 2020, já recebeu mais de um milhão de visitantes, segundo Wang.

Na propriedade, edifícios como o depósito em forma de jarro de licor, o Castelo do Cálice Dourado, são expressões quintessenciais do bom gosto e da qualidade de Langjiu, e integrar charme poético e beleza com a bebida é o que a empresa está fazendo para atender às necessidades em constante evolução dos jovens consumidores, acrescentou Wang.

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FONTE Xinhua Silk Road